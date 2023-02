Estrenos de Netflix para marzo de 2023

febrero 28, 2023

Marzo está a punto de comenzar y Netflix ya ha dado a conocer los estrenos que llegarán a su catálogo durante el tercer mes del 2023.

Entre los estrenos que destacan para este mes están la parte 2 de la temporada 4 de You, El código Da Vinci, las temporadas 4 y 5 de Inuyasha, además de Power Rangers: Super Megaforce.

Estas son todas las series, películas y documentales que llegan a Netflix para marzo 2023.

Series

El maestro y la música azul (1/3/2023)

Sexo/Vida: Temporada 2 (2/3/2023)

Next in Fashion: Temporada 2 (3/3/2023)

You: Temporada 4 (Parte 2) (9/3/2023)

La gloria: Parte 2 (10/3/2023)

Supervivencia en equipo (10/3/2023)

La ley de la selva (15/3/2023)

Sombra y hueso: Temporada 2 (16/3/2023)

Hasta el cielo: La serie (17/3/2023)

El Reino: Temporada 2 (22/3/2023)

Inestable (30/3/2023)

Agente Elvis (Próximamente)

Soy Georgina: Temporada 2 (Próximamente)

Películas

El código Da Vinci (1/3/2023)

Eres tú (3/3/2023)

Muy lejos (8/3/2023)

Luther: Cae la noche (10/3/2023)

¿Encontró lo que buscaba? (10/3/2023)

La elefanta del mago (17/3/2023)

El rey de las sombras (17/3/2023)

Misterio a la vista (31/3/2023)

Boksoon debe morir (31/3/2023)

Documentales y especiales

Chris Rock: Selective Outrage (4/3/2023)

MH370: The Plane That Disappeared (8/3/2023)

Yoga con Xochilt: Volumen 1 (10/3/2023)

Fire & Flow: Volumen 1 (10/3/2023)

Fitness para corredores: Volumen 1 (11/3/2023)

El clímax del millón: La historia de Pornhub (15/3/2023)

Waco: El apocalipsis texano (22/3/2023)

Películas y series infantiles

Oveja karateca (2/3/2023)

Ridley Jones: Temporada 5 (6/3/2023)

La casa de muñecas de Gabby: Temporada 7 (20/3/2023)

¿Y nuestra humana? (21/3/2023)

My Little Pony: Cuenta tu historia (27/3/2023)

Barbie Mermaid Power (31/3/2023)

Power Rangers (31/3/2023)

Anime en Netflix

Mononoke (1/3/2023)

Vinland Saga: Temporada 2 (7/3/2023)

Inuyasha: Temporada 4 (28/3/2023)

Inuyasha: Temporada 5 (28/3/2023)