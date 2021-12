Estructura comercial pone en riesgo a peatones misantecos; invade banqueta y área verde

diciembre 18, 2021

Arquímedes González. Misantla. La falta de logística por parte de la autoridad municipal, es el factor de riesgo que se observa en la esquina Comonfort con Alatriste, justo en la parte posterior del monumento a la madre, pues peatones deben sortear su integridad para pasar por el lugar.

Cada año, comerciantes se instalan en el perímetro del mercado municipal Antonio M. Quirasco de esta ciudad de Misantla, para realizar ventas de lo que llaman la temporada de Guadalupe-Reyes, son más de 30 comerciantes los que realizan su vendimia en este punto, sin embargo, esta ocasión tal parece que la logística por parte de las autoridades municipales, no vislumbraron el riesgo que tiene las personas que acuden al centro de abastos pues deben de arriesgar su integridad física.

La inquietud por parte de la población, no se hizo esperar, tan es así que la queja que se tiene en este medio de comunicación es diversa, pues de algunas es que manifiestan que la estructura abarca parte de la baqueta que está en la parte posterior del monumento a la madre, lo que obliga a que los patones se bajen de la banqueta para pasar por el arroyo vehicular, aunado a ello está invadiendo parte del área verde de la efigie.

En el lado de la calle Comonfort, explican que literalmente, estorba para aquellas personas que esperan el colectivo y urbanos, para poder trasladarse a sus hogares, manifestando que, con esto, deberían de esperar las unidades de transporte en plena calle, por esta razón llaman a la autoridad de Protección Civil a que ponga cartas en este asunto, no quitando el puesto, solo reubicarlo, pues bien es sabido que los comerciantes como toda la población, está padeciendo de la crisis por el SARS-CoV2.

En este tenor, no puede haber un ‘rincón’ donde los ciudadanos, esperan su medio de transporte, debido a que temen ser contagiados por la cepa del SARS-CoV2, y algunos optan por tratar de no juntarse, sin embargo, el poco espacio que les dejan es insuficiente, ahora esperan que no se registre algún tipo de accidente, pues como es bien sabido, los comerciantes estarán llevando a cabo sus vendimias hasta el próximo 7 de enero del 2022.