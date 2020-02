EU es “realista”, pero aprovecha oportunidad de paz afgana: Pompeo

febrero 29, 2020

Doha/Notimex. El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo hoy que su país es “realista” sobre la firma del ‘Acuerdo para la Paz en Afganistán’, pero que “aprovechan la oportunidad” para terminar con el conflicto.

En una conferencia de prensa realizada tras la firma del pacto en esta capital, Pompeo dijo que su país no olvida los ataques del 11 de septiembre de 2001, contra las torres gemelas, por lo que de no aprovechar los talibanes este “momento histórico”, hará lo que sea necesario.

Previamente, al fungir como testigo de la firma, el funcionario afirmó que esto representa “una verdadera prueba” de que su país está comprometido” y “observaremos de cerca el cumplimiento de los compromisos” para asegurar que Afganistán “nunca más sirva como base” terrorista.

“Este acuerdo no significa nada y los buenos deseos no durarán si no tomamos medidas concretas sobre los compromisos y las promesas que se han hecho”, dijo Pompeo, aparentemente dirigiéndose a sus contrapartes.

Por su parte, en otra conferencia realizada en Kabul, el presidente afgano, Ashraf Ghani, dijo que su pueblo espera que esta paz sea permanente y pidió un minuto de silencio para los “héroes” mutuos que han caído.

“La tragedia del 11 de septiembre nos unió. El sacrificio mutuo creó lazos humanos entre nosotros. El interés mutuo, su seguridad y nuestra libertad, sustenta nuestra relación en el respeto mutuo, lo que nos ha convertido en socios”, concluyó.

El documento de cuatro páginas estipula la retirada de Afganistán de todas las tropas estadounidenses y de las integradas por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 14 meses.

Dentro de los primeros 135 días, los estadounidenses deben reducir a ocho mil 600 el número de tropas de las cinco bases militares que mantiene en Afganistán.

Washington no debe intervenir en los asuntos internos afganos ni emplear la fuerza contra su integridad territorial. Sin embargo, le compromete a buscar fondos para asesorar y equipar las fuerzas de seguridad afganas.

Fuentes de CNBC sugieren que los estadounidenses desconfían de los islamistas, por lo que Trump ha sido “significativamente menos expresivo” sobre el texto en comparación con otros acuerdos firmados por su administración.

El acuerdo fue firmado por el Representante Especial de Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, y el negociador talibán Abdul Ghani Baradar. Pompeo acudió como testigo de la firma.