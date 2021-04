Ex candidata a diputada de Fuerza por México acusa a su partido de uso a las mujeres

abril 12, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- La candidata a Diputada Federal por el partido «Fuerza por México» en el Distrito 12 de Veracruz, Edith Cervantes, renunció el fin de semana a su candidatura y acudió al INE a retirar su registro, argumentando que el partido solo está interesado en mantener su registro para recibir las prerrogativas y colocan a los líderes en las posiciones plurinominales para garantizarles un puesto.

Acusó al partido de no respaldar a las mujeres y solo utilizarlas para poder cumplir con la cuota de género, por esta razón hizo un llamado a las mujeres veracruzanas a analizar bien las propuestas, reflexionarlas y no permitir que las engañen.

“Yo voy siempre sobre mis convicciones, mi dignidad y al darme cuenta de la mezquindad que se maneja no soy de acuerdo y sobre todo que se use a la mujer como objeto y no agarren de bandera, yo tengo una trayectoria de 20 años apoyando a las mujeres a nivel nacional, pero lo que ellos hacen es utilizarnos para cumplir con el 3% pero en realidad no dan el apoyo que se necesita”, concluyó.