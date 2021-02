Ex conductor de HOY se dedica a vender comida

febrero 3, 2021

Tvnotas. Lisardo contó que ha decidido dejar el medio artístico por un tiempo, o mejor dicho, ha estado forzado a desaparecer del medio, debido a la falta de trabajo.

Por dicho motivo ahora vende comida ‘Fideua’, un platillo de su tierra, valencia. «Es como una paella, pero de fideos, uno de los platos más conocidos de mi tierra, de Valencia, hemos hecho dos para muchas personas, ya sabes, son paellas, haciendo fideuá, entre otras cosas”.

Lisardo

Y aunque vive una complicada situación, el acto destacó que le gusta estar en México, pues ya tiene su vida hecha aquí.

«Soy un hombre de mundo, un actor, a mi donde me contraten, a mi me gusta estar en México, mi residencia es aquí, tengo una hija pequeña con la que quiero estar y no creo que de un día para otro decida irme a vivir para allá, tengo mi vida ya hecha aquí”, concluyó.