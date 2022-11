Ex integrante de la Policía Militar de Palacio Nacional interrumpe con un “Señor presidente” la mañanera, solicita apoyo tras de cesado

noviembre 28, 2022



Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.– Gran revuelo causó entre los integrantes de los medios de comunicación que cubrimos las actividades del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el que haya sido interrumpida su conferencia de medios de esta mañana.

Al filo de las 9:46 de este lunes, mientras el tabasqueño hablaba de los manjaretes mexicanos como las carnitas, así como otros platillos suculentos de la cocina mexicana tras ser consultado sobre el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre el prohibir la instalación de los radicales nacimientos navideños con el uso de recursos públicos.

En el momento que algunos periodistas le hacíamos alusión a que parare de hablar de manjares gastronómicos porque “ya hacía hambre”, se escuchó al unísono en dos ocasiones el grito “Señor presidente, señor presidente”, a lo que primer mandatario de la nación respondió “ahorita voy”.

De inmediato, el personal militar reforzó la cadena de la puerta norte que da acceso al Salón Tesorería de Palacio Nacional, reforzándose inmediatamente la seguridad con varios elementos militares, tras lo cual se le aseguró y fue llevado al área de Atención Ciudadana.

Manifestó entre sollozos que “hace un año”ondeaba la bandera en Palacio Nacional y que ahora acudió a pedirle su apoyo tras ser cesado, al tiempo de reiterar que ahora, tras haberse quedado sin los haberes económicos como militar, «no tenía para darle sustento a su hija y familia”.

José de Jesús Quintanar. Tú le gritaste al presidente

Sí, yo fui, yo fui la verdad, pues es que ya llevo dos años, dos años y medio, en el transcurso de dos años he traído cartas para hablar con él, soy exmilitar, se ha hecho caso omiso a mis peticiones y hasta ahorita no he tenido un resultado por parte de la atención ciudadana, respecto a él, de querer hablar con él.

¿Qué es lo que le pides?

Pues hablar con él porque como ex militar, antes de que se venciera mi identificación, tenía derecho a hablar con él, lo que se me ha negado por completo, no sé qué le habrá dicho la institución de mí para no poder hablar con él y siempre se me ha negado.

¿Tú estás aquí en palacio o cómo lograste entrar?

Sinceramente, pues vine a dejar un libro que compré, precisamente del presidente, que se llama «a mitad del camino», y una carta, es la quinta carta que le he venido a traer y la verdad por la desesperación me las ingenié para poder entrar, pedí alguien de atención ciudadana que donde había un baño y pues entré, fue un momento de no saber qué hacer en ese momento de decisión y me aventé y engañé a los guardias para poder entrar hasta acá, les dije que era de hacienda la verdadera.

¿Qué le quieres pedir al presidente?

Pues que vea mi situación a fondo, en realidad yo ya estoy desesperado…

¿Te acusan de algo? ¿Te despidieron?

No tengo trabajo, estoy casi en situación de calle.… estuve en Palacio Nacional hace como cinco, seis años arreando la bandera, conozco toda esta área…llevo dos años insistiendo querer hablar con él y nomás no, honestamente ya no puedo más, estoy sin trabajo, sin documentos, estoy en la quiebra total, tengo casi dos años que no veo a mis hijos, mi mamá falleció hace ocho meses, no tengo nada, tengo 36 años, finalizó.