Examen de admisión a prepa podría ser online

junio 24, 2020

Yhadira Paredes/Xalapa.- El subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Veracruz, Jorge Uscanga Villalba indicó que hasta el momento se tienen previstas las fechas de evaluación diagnóstica a bachillerato y nivel superior para el mes de agosto, pero en caso de que el semáforo epidemiológico no lo permita se llevará a cabo la misma en línea.

El funcionario de la Secretaría de Eduación (SEV) recordó que ya no hay examen de admisión, sino evaluación diagnostica para el ingreso a nivel medio superior del 3 al 14 de agosto y al nivel superior del 3 al 21 de agosto.

“Son evaluaciones diagnósticas, con características más amplias para conocer al alumno que está ingresando al nivel y poder atenderlo en el nivel, las academias toman esta información para reestructurar sus planes”.

Señaló que esta evaluación dependerá del nivel en el semáforo epidemiológico en el que nos encontremos, pues la educación presencial sería hasta que se tenga el color verde.

“Si no fuera posible (evaluación presencial) estamos preparados para hacer las evaluaciones diagnosticas se hagan en línea. Sí es en línea los resultados estarán en breve, dos o tres días máximo, se podrían estar lanzando las listas de los jóvenes que van a entrar al nivel y más o menos del 24 de agosto al 18 de septiembre está el proceso de inscripciones en los dos niveles”, explicó.

Uscanga Villalba detalló que el inicio de las clases en nivel media superior están programadas para el 21 de septiembre y para superior el 7 de septiembre, pero es importante que los veracruzanos consulten el portal del Programa Emergente de Oferta Educativa 2020.

Por otra parte, detalló que dicho programa incluye tres fases, la primera del 16 de junio al 6 de septiembre, en la que se mostrará toda la oferta educativa en los niveles de media superior y superior pública, particular, estatal y federal.

“La segunda fase del 7 de septiembre al 30 de octubre, la intención es que una vez que los jóvenes sepan en que plantel están inscritos, habrá algunos que no aparezcan, y no son rechazados, es importante resaltarlo, simplemente están como no inscritos, a quienes se les buscará un espacio”, por lo que deben estar tranquilos.

Y finalmente, la tercera fase, inicia el 31 de octubre, donde se pretende que la plataforma se convierta en un espacio donde cualquier veracruzano pueda consultar alguna opción para continuar sus estudios, pueden ser sistemas no escolarizados, bachillerato en línea, Consorcio Clavijero y otras.