Exdiputados locales podrían ser denunciados por no regular el aborto

julio 24, 2020

Isabel Ortega/Xalapa. Martha Mendoza Parissi, especialista en temas de género, mencionó que la intervención de la Suprema Corte de Justicia en el tema del aborto, es para determinar si el amparo que se otorgó confirma si el Congreso local tiene la obligación de regularlo.

En junio del 2018, el un juez federal emitió el amparo 1191 en el que consideró que la 64 legislatura fue omisa en atender las recomendaciones de la segunda alerta de género, por agravio comparado, que obligaban a adecuar el código penal.

La pasada Cámara pidió la atracción de la Suprema Corte, que tendrá que definir si un Congreso está obligada hacer cumplir tratados internacionales y, si Conavim es un órgano con la facultad para solicitar la actualización de leyes locales.

“Ellos están revisando el amparo que otorgó un juez, va a revisar si está apegado a derecho, si es procedente o no, eso es lo que va a revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 29 de julio”.

Tras la sentencia de los ministros la 65 legislatura estaría obligada a adecuar la ley, pues incluso se les impondrá un plazo para ello, luego de que la pasada Cámara dilató las reformas.

“Si se confirmara una omisión legislativa tiene responsabilidad penal las personas que estuvieran como diputados y diputados y las que no están también. Hay un proceso electoral para el año que entra, pero me parece que los derechos humanos no pueden estar por debajo de la elección”.