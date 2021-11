Exempleados exigen liquidación al Congreso; denuncian despidos injustificados

noviembre 5, 2021

Juan David Castilla. Xalapa. Extrabajadores de intendencia, que fueron despedidos del Congreso del Estado, protestaron afuera del Palacio Legislativo, previo a la toma de protesta de los diputados que integrarán la nueva legislatura de Veracruz.

“Despido por represalia de la empresa (S.L.l.) de Jorge Luis Sandoval Landa N° contrato L5001-002-2021 que brinda servicio al congreso del estado. Queremos justicia señor Gobernador”, se lee en las lonas que sostuvieron sobre la avenida Encanto.

Rosa Aurora González Treviño denunció que ella y otros cuatro de sus compañeros fueron despedidos injustificadamente el pasado 5 de mayo, tras una manifestación pacífica que realizaron en el pleno para exigir mejores condiciones laborales.

“Yo trabajaba para una empresa subcontratada del congreso, pero el 2 de mayo le pedimos apoyo ingenuamente a los diputados en una sesión, no les gustó a algunos porque hay intereses económicos ahí. El 19 de mayo nos sacan con seguridad del congreso y nos prohíben la entrada y hasta el día de hoy nosotros no tenemos derecho a entrar. Mi único delito es haber manifestado las inconformidades labores que padecíamos”.

Algunas de las despedidas son madres solteras, cuyos hijos dependen totalmente de ellas; sin embargo, no obtuvieron apoyo de las diputadas y diputados de la legislatura que culminó su periodo el jueves 4 de movientes.

Rosa Aurora protestó también durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en Xalapa, en agosto pasado, donde el mandatario se comprometió a resolver el problema, pero hasta el momento no hay una respuesta favorable.

“Hemos dado vueltas y no nos resuelven. No me han dicho el porqué se me despidió, su argumento es que se me acabó el contrato, pero a mis compañeros que están adentro les han dicho que si hacen otra se van”.

En ese sentido, pidieron a las diputadas y diputados, que rinden protesta este viernes, que haya justicia en el caso.