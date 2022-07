Exige Cuitláhuac a MC que no lo comparen con Duarte

julio 18, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa. Luego de que Movimiento Ciudadano acusara que la administración actual ha incrementado la deuda pública a los 47 mil millones de pesos y lo comparara con Javier Duarte de Ochoa, el gobernador aseguró que solicitará al secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco que explique este tema para aclarar las dudas.

Aprovechó la conferencia de prensa de este lunes en Palacio de Gobierno para pedir a la dirigente de MC, Sergio Gil Rullán a no ofenderlo comparándolo con el ex gobernador priista “no le voy a entrar, nomás que no ofendan, compararme con Duarte, como dicen los jóvenes, no manchen”.

“De todas maneras pediré al secretario de Finanzas que de a conocer como está en endeudamiento y porque ellos ocultan que es la mima deuda que se reestructuró para conseguir intereses más bajos, por que ellos endeudaron con interese más altos”.

Ahí recordó que las anteriores administraciones dejaron una deuda importan, 41 mil millones de pesos de la deuda bancaria, así como más de 9 mil millones de pesos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ante el Sistema de Administración Tributaria y deuda que no es considerada deuda, pero al final lo es.

Acusó a Movimiento Ciudadano de haber sido cómplice en la época neoliberal e incluso impulsar con el líder nacional un movimiento por la justicia en Veracruz con priistas y panistas.