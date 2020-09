Exige Morena renuncia de Kenia López al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado

septiembre 11, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado exigió la renuncia de la senadora Kenia López Rabadán a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, pues señalaron que se ha dedicado a politizar el tema de las víctimas en lugar de atenderlas.

En conferencia de prensa, senadoras de la mayoría legislativa denunciaron que López Rabadán está violentando la institucionalidad del Senado con su golpeteo político en contra de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

Además, consideraron inadmisible que la Comisión del Senado esté a cargo de una persona que actúa de forma caricaturesca e hipócrita. No podemos permitir que se pierda la institucionalidad de quienes presiden las Comisiones, subrayaron.

Al PAN no le preocupan los derechos humanos ni las víctimas, han evidenciado que sólo buscan golpear a Rosario Piedra, sentenciaron.

La senadora Martha Lucía Mícher Camarena denunció que la legisladora panista se ha expresado como una detractora de la defensa de los derechos humanos. Su pelea no es la garantía de los derechos, es contra la presidenta de la CNDH, nos parece que no es correcta esa postura, sentenció.

No nos representa, señaló, no se ha ceñido a la ética, al reglamento, a la actuación de quien preside una Comisión, que debe facilitar que todas las voces se escuchen, no que venga a solicitar la remoción de ningún funcionario como presidenta.

Afirmó que hubo disponibilidad de la presidenta de la CNDH para continuar trabajando y manifestó su preocupación ante los últimos acontecimientos, pues fue víctima también durante 40 años, por lo que entiende las demandas de los colectivos.

La senadora Antares Vázquez Alatorre aseveró que la reunión con Piedra Ibarra fue fructífera, pues abordó la situación de los derechos humanos y la situación respecto a la toma de las oficinas de la CNDH por colectivos y víctimas, en donde recalcó que ha privilegiado el diálogo para resolver el conflicto.

Asimismo, agregó, la funcionaria informó sobre el uso de los recursos, en el que comunicó que el órgano autónomo ha reducido gastos de operación y ajustaron sueldos para evitar la discrecionalidad.

Detalló que los comedores no están dirigidos por chefs, sino por empleadas despedidas injustificadamente por el Instituto de Educación Media Superior (IEMS), quienes preparan alimentos para todo el personal y para las víctimas que lo requieren con un presupuesto 40 por ciento menor que las administraciones pasadas.

En su intervención, la senadora Martha Guerrero Sánchez puntualizó que para su bancada están conscientes de que las víctimas deben ser plenamente atendidas. Detalló que fue una reunión informativa y de diálogo abierto y respetuoso.

No se vale que una presidenta de Comisión juegue un doble discurso, apuntó, pues en las mesas de trabajo argumenta una postura y ante los medios da otra, lo cual consideró como falta de ética.

La legisladora se dijo molesta por que no se respeta lo que se trabaja, así como por la actitud de protagonismo, difamación y descalificación, por parte de López Rabadán; una falta de respeto al Senado, afirmó. “Una presidenta debe mediar, respetar acordar y avanzar, pero no hay nada de eso”, denunció.