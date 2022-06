Exige Ricardo Monreal reglas claras para la selección de dirigentes y candidatos en Morena

junio 26, 2022

Entre gritos de ¡Presidente! ¡Presidente!, que coreaban militantes de Morena que asistieron a la Asamblea Informativa del partido, en Francisco I. Madero, Coahuila, Ricardo Monreal dejó en claro que “en materia de democracia somos rebeldes con causa”, por lo que “ni nos vamos a rajar, ni nos vamos a dejar”.

Ricardo Monreal enfatizó en el mitin, al que asistieron la dirigencia nacional legisladores, gobernadores en funciones y gobernadores electos, que para que Morena ratifique la hazaña ciudadana de 2018 y logre la victoria en 2024, no puede olvidar las causas de la gente ni tampoco su credo filosófico:

“No mentir, no robar y no traicionar al pueblo” y eso significa “no ser rehén de pequeños grupos ni de facciones”.

El senador reiteró su llamado para fijar reglas claras, consensadas con la militancia, para seleccionar a los dirigentes y candidatos del movimiento, pues para refrendar el apoyo al movimiento es indispensable mantener la unidad y la cohesión del partido, pero que éstas no sean ficticias.

Dijo que es necesario establecer un piso parejo, con mecanismos claros, en igualdad de circunstancias, reglas equitativas, para que la gente sea la que decida, sólo las y los ciudadanos, y “no la imposición” o la decisión de grupos de poder ni de facciones.

Además, insistió en abandonar la intolerancia, el dogmatismo y el sectarismo, pero, sobre todo, no olvidar las demandas de los ciudadanos, los desprotegidos, los humillados y de las personas perseguidas, pues “a todos ellos tenemos que proteger”.

Además, aseveró, es necesario abandonar la simulación y la hipocresía, a ser humildes, ayudarle a la gente “y retornar a nuestros orígenes que nos dieron fuerza y nos dieron fortaleza”.

También exhortó a las y los integrantes del movimiento a actuar con estricto apego a la legalidad. “Fijemos reglas claras, no violemos la ley, porque aquellos que fuimos pisoteados por el gobierno anterior, no queremos que se repita”.

Ricardo Monreal hizo énfasis en que se debe escuchar al pueblo, por lo que el partido no debe ser rehén de pequeños grupos, sólo la gente tiene la decisión, asentó, no a la imposición.

En ese sentido, recordó que Morena se propuso eliminar la corrupción, los privilegios y los fueros, así como eliminar los vicios del viejo régimen, la imposición y la política de saqueo y bandidaje; “no nos podemos olvidar de nuestro credo filosófico: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, enfatizó.

Monreal Ávila reiteró que competirá dentro de Morena, ya que es fundador del movimiento y ha acompañado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante 25 años; sin embargo, advirtió que continuará luchando por impulsar la democracia al interior del partido.

“En materia de democracia somos rebeldes con causa, ni nos vamos a rajar ni nos vamos a dejar. Vamos a trabajar por los procesos democráticos de nuestro país”, sentenció el líder parlamentario.