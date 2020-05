Exige senado al gobierno de la CDMX mejorar servio de Locatel

mayo 30, 2020

Carlos Guzman Martín/CDMX. El servicio de Locatel es un medio de primer contacto para informar y atender a las personas sobre casos específicos de posibles contagios por Covid-19. Ante la crisis que ha generado la pandemia no hay cabida para el esquema de prueba y error, más aún cuando los minutos son decisivos para una persona con síntomas de coronavirus.

Tras señalar lo anterior José Ramón Enríquez Herrera y Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, exhortaron al Gobierno de la Ciudad de México y al Instituto Mexicano del Seguro Social, a revisar el correcto funcionamiento del sistema de Locatel, donde hay diversas denuncias sobre la deficiencia de este mecanismo, lo que deja en total estado de indefensión a la población que lo utiliza.

Al presentar un Punto de Acuerdo, los legisladores afirmaron que debido al incremento de casos por Coronavirus en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, Locatel esta rebasado por el aumento en llamadas.

Indicaron que el sistema a la fecha carece de recursos suficientes, lo que es evidente la importancia de implementar acciones inmediatas que permitan fortalecer la capacidad de respuesta de esta herramienta.

Informaron que este Centro de Contacto habilitó, a finales de marzo, un área específica de personal médico que brinda información sobre el Coronavirus, así como un servicio de mensajería de texto SMS, mediante el cual se envía la palabra COVID-19 al 51515 y después de varias preguntas relacionadas, se clasifica el caso con un riesgo bajo, medio y alto.

Enríquez Herrera y Patricia Mercado puntualizaron que a través de Locatel se recomienda, en los casos bajo y medio, quedarse en casa para de no saturar los servicios y en situaciones graves se alerta al cuerpo médico activen los protocolos conducentes.

Esta alternativa, dijeron, no es viable luego del grave incremento de casos y llamadas, donde los servicios se saturaron desde el pasado mes de abril.

En Movimiento Ciudadano, subrayaron los legisladores, valoramos el esfuerzo que las autoridades capitalinas y sanitarias hacen para contener y atender la propagación del virus, pero no se puede dejar de señalar lo que consideramos no debe fallar, no cuando la vida de una persona está en riesgo y cuando la economía de las familias mexicanas es vulnerada.