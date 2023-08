Exigen a diputados locales armonizar la 3 de 3 en Veracruz

agosto 25, 2023

Ariadna García/Xalapa, Ver. En conferencia de prensa integrantes de la Red Nacional de Mujeres Defensoras en la Paridad en Todo, capítulo Veracruz, exigieron a diputados del Congreso de Veracruz que armonicen la llamada Ley 3 de 3 que fue aprobada recientemente en los congresos de los 32 estados de la República.

Yndira Sandoval Sánchez, activista y defensora de los derechos humanos, dijo que no se trata de una cacería de brujas y que el castigo no es quitar cargos políticos sino que enfrenten la ley por los delitos que cometieron, «el asunto no es que no compitan sino que no nos representen, que vayan ante la ley y la justicia a cumplir lo que la ley mandata».

Señaló que la reforma constitucional, está por encima de cualquier ley y es una conquista de las mujeres para desterrar a los agresores de todos cargos pues impide a los agresores sexuales, deudores alimentarios o de violencia de género competir por cargos de elección popular o participar en el servicio público.

«Quien agreda políticamente ya no solamente va a entrar al padrón de agresores políticos y ser inelegible, no, la 3 de 3 contra la violencia es muerte civil y política, no van a poder ocupar un cargo ni por elección en las urnas, no por designación por nombramiento directo en la función pública ni por concurso o selección en alguna terna, no van a poder ser parte de la toma de decisiones».

Dijo que el Congreso del Estado tiene 90 días para dictaminar la ley, y con ello daría las herramientas necesarias que requiere el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y el Organismo Público Local de Electoral (OPLE ) para impedir que los agresores aparezcan en las boletas que serán utilizadas para el próximo proceso.

«Para que tenga un marco jurídico eficaz se requiere de la armonización legislativa por eso es importante que se apruebe la reforma, la iniciativa con carácter de decreto la cual fue presentada en el Congreso de Veracruz por la diputada Maribel Ramirez Topete», dijo.

Recordó que hace unos días envío un documento a la presidenta de la Mesa Directiva Margarita Corro como al diputado Luis Fernando Cervantes presidente de la comisión de Puntos Constitucionales para que saque del cajón la 3 de 3 contra la violencia en el ámbito de lo local, lo dictamine y lo apruebe en lo inmediato.