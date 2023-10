Exigen reparación de carretera en Naolinco

octubre 20, 2023

Juan David Castilla/Veracruz, Ver.- El 40 por ciento de la carretera de San Miguel Aguasuelos hacia la cabecera municipal de Naolinco está llena de baches y pone en riesgo a la población.

Se trata de un tramo de 5 kilómetros que comprenden esta vía de comunicación, mismo que ha permanecido dañado desde hace tiempo.

Los pobladores pidieron al ayuntamiento de Naolinco, que encabeza el alcalde Luis Manuel Montero Hernández, la reparación del camino.

De acuerdo con Enrique Ramírez, un artesano de Aguasuelos, el mal estado de la carretera provoca que menos turistas lleguen a San Miguel Aguasuelos, donde se comercializan artesanías de barro.

“Hace falta que recorten y hacer tramos más grandes para la reencarpetada, eso le hace falta a la carretera porque cada día hay más baches y sobre todo con la temporada de lluvias”, comentó.

Durante esta temporada de lluvias y ciclones tropicales han empeorado las condiciones de la carretera, situación que pone en riesgo a los automovilistas, pues se trata de una zona boscosa, donde desciende la neblina.

“Algunas personas por eso no ya no vienen porque ven los caminos feos y dicen ya no voy y lo que queremos es que lleguen, esa es la petición que le hacemos al Gobierno, al Ayuntamiento para que nos ayuden”, indicó.