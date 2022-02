¿Existen falsos positivos en las pruebas de embarazo?

febrero 10, 2022

Ciudad de México. Realizar una prueba de embarazo puede ser uno de los momentos más importantes en la vida de una persona. Trae consigo un torbellino de emociones, por las posibilidades de grandes cambios para individuos y familias. De tal modo, vale la pena tomar en consideración distintos aspectos clave de estos tests.

“La mayoría de estas pruebas se usan para detectar la hormona de hCG, u hormona glicoproteica, muchas veces de manera prematura en un embarazo. Y aunque se trata de tests seguros, menos del 1% pueden dar falsos positivos. Por ello, es necesario confirmar los resultados de una prueba, porque con frecuencia se pueden dar falsos positivos”, explica el Dr. Roberto Santos, Director Médico de Kabla, empresa líder en distribución de pruebas diagnósticas.

Un falso positivo es un error que se presenta en pruebas físicas o médicas en las que, por alguna variación ocasional, otorga un resultado opuesto al real. Por las implicaciones que puede tener el resultado de una prueba de embarazo, es necesario siempre confirmar con especialistas para llegar a conclusiones acertadas.

¿Por qué se presentan estos falsos positivos?

Un resultado de falso positivo en una prueba de embarazo suele darse por una de siete razones principales:

Un embarazo químico: cuando un óvulo fue fecundado pero el embrión no permaneció en el útero.

Un embarazo ectópico: un óvulo fértil anida en las Trompas de Falopio y por lo mismo el embrión no es viable.

Pérdida reciente de embarazo o aborto: ya que la hormona hCG continúa en la sangre y orina y puede tardar hasta 6 semanas en desaparecer.

Error humano: falta de verificación en la fecha de caducidad de la prueba o no seguir a cabalidad los procedimientos de la misma.

Líneas de evaporación: líneas secundarias en la prueba, muchas veces por no respetar los tiempos del test.

Tratamiento médico: distintas medicaciones para la fertilidad pueden disparar niveles de hCG, lo que puede alterar el resultado de la prueba.

Algunas condiciones médicas: afecciones médicas, en particular, tumores productores de la hormona hCG o problemas en el tracto urinario y los ovarios, pueden aparecer como un falso positivo en una prueba de embarazo.

Recomendaciones para realizar una prueba de embarazo adecuada.

“La primera y más obvia recomendación para asegurarse que una prueba de embarazo dará resultados eficientes es utilizar tests de alta especificidad, con niveles adecuados de sensibilidad a la hormona hCG, sobre todo cuando se puede combinar con alguna de anticuerpo monoclonal específico a la hormona glicoproteica”, comenta el especialista de Kabla.

Asimismo, además de utilizar pruebas de embarazo con tecnología de punta, es importante corroborar los resultados en una cita con un médico especialista. Y siempre recordar que un falso positivo no implica necesariamente la imposibilidad de un embarazo a futuro.