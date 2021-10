Explica Nahle a detalle proyecto de Reforma Energética

octubre 11, 2021

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX. Mostrando a detalle el cambio que se busca hacer en la Constitución, este lunes, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, explicó a detalle los cambios que implica la contrarreforma energética.

Entre ellos explicó el porqué es necesario que el CENACE regrese a la Comisión Federal de Electricidad, a fin de darle seguridad en el despachos de energía producida en las plantas de la CFE.

Asimismo mostró que la nueva redacción en materia energética del Artículo 27 de la Constitución que reserva al estado la facultad de liderar la transición energética a automóviles que ocupen energías limpias.

Insistió en que los contratos a privados que actualmente generan energía eléctrica no se habrán de expropiar ni a nacionalizar, al tiempo de precisar que la CFE mantiene a todas las 191 Centrales de Generación Privada pagando siempre le precio más algo por megawatt producida y la paraestatal está obligada a comprarles en exclusiva la energía d estas forma por 25 años, aunque se entregue menos energía de la comprometida, lo que les permite a los privados revender la que CFE paga y no entregan los privados revendiéndola a empresas bajo el esquema de “auto abasto”, clml Bimbo, Alsea, Oxxo, FEMSA, Walmart, así como Cemex, Kimberly-Clarck, que son socios de un dólar que les permite a parte de no pagar el consumo de eléctricas e, incluso, recibir subsidios del Gobierno de México.

Este tema, que se denomina “porteo” por el cual CFE ha pagado desde 2014 más de 6 mil millones de pesos a los privados, lo que hasta ahora significa que las plantas privadas ya tienen pagado más el 50% del costo de construcción de sus plantas, sin llevar más de 7 años en operación.

En el caso del Litio, este se contempla en los artículos 25 y 2& el ser propiedad de la nación no previendo conversiones a privados.