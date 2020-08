Explosión en Beirut pudo dejar residuos tóxicos: ONU

agosto 14, 2020

Puebla/OroNoticias. Este viernes, la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la explosión generada en el puerto de Beirut, pues podría haber dejado residuos tóxicos, por lo que pidió que se analizará su impacto y peligrosidad.

Desde el Líbano, la consejera de crisis para el Programa de Naciones Unidas, Rekha Das, explicó durante una videoconferencia que la catástrofe del 4 de agosto “cubrió Beirut de capas y capas de residuos” de todo tipo.

“Debemos analizar los distintos tipos de desechos: los tóxicos, médicos, electrónicos… Debemos determinar los que son peligrosos y los que no lo son, los que se pueden reciclar y los que no, y guardar en lugares seguros aquellos que no se puedan reciclar” aseguró Das.

“Resulta difícil llegar a las zonas dañadas”, reconoció la responsable de la ONU, pero esperan obtener “dentro de una semana” los primeros resultados preliminares.

El PNUD calcula necesarios al menos 3 millones de dólares para las tareas de análisis de desechos.