Explosión en fábrica de pirotecnia deja tres heridos en Puebla

octubre 31, 2024

Teziutlán.- Al menos tres personas lesionadas fue el saldo de la explosión en una fábrica de pirotecnia en la comunidad de Tomaquilapan, en Xiutetelco, Puebla; según lo reportado, se trataría de un establecimiento irregular, el cual ha quedado bajo resguardo de las autoridades federales.

La noche de este miércoles, pobladores de la comunidad de Tomaquilapan llamaron a emergencias para pedir auxilio debido a que habían escuchado una fuerte explosión proveniente de una vivienda, además de que otros inmuebles presentaron rupturas en cristales.

Personal de Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública llegó hasta el área donde se localizó a una mujer de 18 años, un hombre de 45 años y un menor de edad, mismos que presentaban múltiples lesiones a causa de la explosión. El menor fue llevado de urgencia hasta el Hospital General de Teziutlán para su recuperación.

Las autoridades correspondientes realizaron la mitigación de riesgos en el área y confirmaron que ya no existían riesgos para la sociedad. No obstante, descubrieron que esta vivienda particular era utilizada para la fabricación de pirotecnia de manera irregular, por lo cual, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se quedó a cargo de la custodia del inmueble.

“Ante el reporte de la explosión de pirotecnia al interior de una vivienda ubicada en la calle Tulipan, comunidad Tomaquilapan, en el municipio de Xiutetelco. Esta Coordinación informa que se trata de una vivienda particular, donde fabricaba pirotecnia, debido al siniestro resultaron 3 personas lesionadas: Una mujer de 18 años, un hombre de 45 y un menor de edad que fue trasladado al Hospital General de Teziutlán”, apuntó Protección Civil estatal.

La Fiscalía General de la República (FGR) será quien investigue estos hechos y deslinde responsabilidades contra los involucrados.