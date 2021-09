Explosiones, guerrilla y/o delincuencia

septiembre 22, 2021

Ni las ven ni las oyen

“¡Ríndanse! ¡están rodeados!” …

… un grupo de maestros normalistas, estudiantes y campesinos se levantaba así en contra de abusos e injusticias sufridos durante décadas…

… y atacaba el cuartel en Madera, Chihuahua.

Con esta, acción produjeron una onda expansiva que cimbraría al país para convertirse en símbolo de lucha armada de otros jóvenes. De muchos otros jóvenes retando al establishment.

Fue hace 56 años…

… la madrugada del 23 de septiembre de 1965…

…. mañana jueves se cumplirán 56 años.

Poco antes del grito de esos jóvenes liderados por el profesor Arturo Gámiz García, por el doctor Pablo Gómez Ramírez y por el líder agrario Salomón Gaytán, un grupo de soldados salía de sus barracas y en formación cruzaba una explanada para dirigirse a desayunar. De pronto, se escuchó un disparo y un foco que iluminaba la escena estallaba en pedazos.

Eran las 5:45 de la mañana y en el cuartel, ante los balazos, los soldados sorprendidos se lanzaban pecho a tierra y en segundos se desataba la balacera.

En medio de la penumbra y del desconcierto generado por el tableteo de metralletas, fusiles, pistolas y escopetas, sólo se escucha una voz: “¡Ríndanse! ¡Están rodeados! ¡Ríndanse!”

Arturo Gámiz García, Pablo Gómez Ramírez y Salomón Gaytán, los líderes, fueron abatidos junto con cinco de sus compañeros.

Palabras más, palabras menos, así lo narra la periodista y experta en guerrilla, Laura Castellanos, en su libro México Armado.

La explosión de Salamanca

Y de repente dejamos de referirnos a las guerrillas –o movimientos armados, así considerados por el experto Jorge Lofredo— como autores de actos terroristas.

Como el de la explosión de un artefacto, el domingo, en Salamanca, Guanajuato.

El propio gobernador Diego Sinhue Rodríguez la atribuye a delincuencia organizada y/o a extorsión.

De guerrilla, nada.

Y eso que ahí el EPR-ERPI ha tenido actuaciones destacadas.

Claro, lo que acaba de suceder no es el modus operandi de un movimiento armado.

Pero, veamos, la guerrilla chiapaneca, el EZLN del subcomandante Marcos –o como este individuo se haga llamar ahora– dio visos de existencia hace unas semanas al iniciar una de sus delegaciones un tour por Europa.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR-ERPI) que en 2007 hizo estallar cargas explosivas en ductos de Pemex ubicados en Celaya, Salamanca y Valle de Santiago, Guanajuato, y en Corregidora, Querétaro tampoco da señales de presencia.

En mis registros uno de los últimos comunicados del EPR se conoció a mediados de abril del año pasado, cuando enfatizaron que la crisis sanitaria dejó al descubierto el problema real de México que es la recesión económica.

Y por ello justificó los saqueos como un “instrumento legítimo” para que el pueblo tome lo que le pertenece y le ha sido arrebatado por quienes ostentan el poder y controlan los grandes capitales comerciales del país.

No se referían a los neoliberales, fifís o adversarios de AMLO.

Por el contrario, hablaban del actual Presidente de la República y de sus asesores empresarios, entre otros.

Los mismos que en su momento asesoraron a Peña Nieto, a Calderón, a Fox, a Zedillo, a Salinas…

No están, pero sí están

En los estados del norte y centro de la República la mayor amenaza es la presencia del crimen organizado…

… en los del sur lo es la guerrilla que, pese a no dar muestras de existencia, está ahí como acechanza siempre presente.

Ahí están…

… aunque el gobierno de AMLO no los vea…

… o no los quiera ver.

Apenas el 7 de agosto, hace poco más de un mes, el colega Jorge Alejandro Medellín, experto en estos temas, reportaba desde el portal eme-equis que “aunque forman parte de las instituciones encargadas de la seguridad nacional en México, las secretarías de Gobernación (Segob), de la Defensa Nacional (Sedena), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Fiscalía General de la República (FGR), desconocen si en territorio nacional existen grupos guerrilleros en activo…

“Sólo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reporta tres grupos armados de corte social operando en el país: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). También mencionan que los zapatistas y los eperristas operan en el estado de Chiapas, mientras que a los erpistas los ubican en Guerrero.

“Sin embargo, organismos civiles y especialistas en movimientos armados en México consideran que en el país operan más grupos guerrilleros que los reportados por el organismo de inteligencia del gobierno federal, e incluso no descartan que nuevas o viejas agrupaciones armadas ‘pueden estar replegadas, en proceso de acumulación de fuerzas’”, escribió Medellín.

De otra parte, el Centro de Documentación de los Movimientos Armados (CEDEMA), del cual es cofundador Jorge Lofredo, tiene el registro de por los menos otros cuatro grupos guerrilleros en activo en territorio nacional:

Comando Justiciero 28 de Junio (CJ-28J),

Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR),

Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo (CJM-23M), y

Ejército Villista Revolucionario del Pueblo (EVRP,

todos estos grupos son escisiones del EPR.

Pero en el gobierno de AMLO ni los ven ni los oyen.

Pero ahí están.

Ojalá no se hagan escuchar.

Ojalá no nos obliguen a voltear a verlos.

Porque ya somos muchos, como para que la abuela se ponga a parir.

¿No cree usted?

Indicios

¿Cuántos días o meses le da usted a la Casa Blanca de Joseph Biden para que declare terroristas a los grupos delincuenciales? Los retos, desplantes y ofensas cuatroteras se han ido acumulando hasta que… El bombazo de Salamanca ayuda a empujar esa situación. + + + La imagen de la señora corcholata Sheinbaum cambió en un de repente en el diario El Universal. Encuestas favorecedoras, notas que ensalzan sus actividades así y sean simples enroques que son presentados cual si fuesen un gambito a Monreal o, en el extremo, un jaque a Ebrard. Quizá tal obedezca a que la regenta de CDMX –todavía no ha asumido como jefa de Gobierno, sigue actuando en nombre y representación de AMLO— ya asumió como propia aquella máxima priísta de que “el presupuesto es para hacer política… y lo que sobre es para hacer obras”. + + + Y Marcelo Ebrard asumió apenas el papel de vocero de la no primera dama Beatriz Gutiérrez Müller. Frente a las muy evidentes deficiencias de Comunicación Social de Palacio Nacional, él se encargó de difundir un video de la esposa de López Obrador pronunciando un discurso de bienvenida a los dignatarios asistentes a la malhadada reunión de la CELAC + + + Mientras el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco se entretiene en responder a sus críticos y a quienes lo demandan por presumibles actos de corrupción, en jugar golf y en asistir a los casinos del sur de la capital federal donde invariablemente pierde cantidades millonarias, la inseguridad campea en su entidad. Asesinatos por la espalda a quienes se han atrevido a abordar el casi perenne tema de la basura que ahoga a Cuernavaca y asaltos a residencias a plena luz del día con todo y habitantes dentro de ellas. ¿Eso les pasa por haber votado por quien tiene en sus pies y no en su cabeza el máximo valor? + + + Fe de erratas: En la colaboración anterior escribí que la Cumbre Norte – Sur se había celebrado en 1983. En realidad fue el 22 y 23 de octubre de ¡1981! Espero acepte usted mis disculpas. + + + Por hoy es todo. Gracias por asomarse a este espacio y, recuerde, siempre le deseo que ¡haya buenas gracias y muchos, muchos días!