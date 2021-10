Explotación desmedida del agua y cambio climático; factores que afectaron al Farallón

octubre 28, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La disminución en los niveles de agua de casi un 90 por ciento de la laguna El Farallón, derivó de la explotación indiscriminada del vital líquido, por un lado y por otro, los efectos del cambio climático, reconoció el titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, Juan Carlos Contreras Bautista.

En entrevista para un programa de la televisora estatal destacó que este mismo fenómeno se dio en 1960, por lo que se hizo un estudio con imágenes satelitales que arrojo un espejo de agua que alcanzó este año casi 10 hectáreas.

“En el caso de El Farallón se suman varios factores, no es un factor único, el cambio climático nos ha llegado, estamos viviendo con él, el otro es la sobreexplotación del agua, se estaba sobreexplotando la laguna para la producción de diferentes alimentos”.

Ante esta situación, dijo, en coordinación con varias dependencias estatales y federales como Secretaría de Medio Ambiente (Federal), Comisión Estatal de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), instituciones académicas, que orientarán que acciones se deben implementar que sean funcionales a largo plazo.

“Están participando instituciones como el Tecnológico de Veracruz, el Instituto de Ecología, si no no acercamos a ellos para implementar acciones como gobierno, probablemente podrían ser fallidas, no queremos fallar y que el presupuesto que exista sea mal ejecutado”.

El funcionario estatal afirmó que se han realizado cuatro reuniones y se planearon las acciones, desde la reforestación en la parte de los ríos, administración del agua de acuerdo a as capacidades de la laguna y sensibilización de la población, sobre todo de los pescadores.

Indicó que en lo que resta de este año e inicios del próximo para evitar que durante la época de estiaje se tenga este problema “para tener un espejo mínimo de 80 hectáreas”, por lo que es un trabajo importante.

Finalmente, aseveró que la sobreexplotación de la laguna se dio principalmente por parte de productores de alimentos, ganadería, aunque descartó sanciones en este momento, aunque después quien no tenga permisos serán sujetos a sanciones.