Exportuarios se manifiestan frente al SAT de Veracruz 

febrero 21, 2023

Lizbeth Inclan/ Veracruz,Ver.- Una vez más, extrabajadores portuarios se manifestaron en las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) del centro de la ciudad de Veracruz para exigir la devolución del inmueble que afirman es de su propiedad.

Por algunos minutos decenas de exportuarios, cerraron la calle Rayón entre 16 de septiembre y Gómez Farías del Centro de Veracruz, para exigir ser atendido por las autoridades, a pesar del cierre momentáneo, no se afectó a los usuarios del SAT los cuales entraron a realizar sus trámites de manera normal.

El representante legal de los Sindicatos Portuarios, Alejandro Pulido Cueto, dijo que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) se deslindó del edificio, por lo que el SAT debe restituir la propiedad a los dueños originales, para cual llegaron hasta el inmueble para que personal de la dependencia recibiera el oficio de la demanda que reclaman desde 1991.

“Ahora nos encontramos que se quieren deslindar de este edificio, que ellos no lo tienen, entonces se supone que se están cambiando para el Palacio Federal, porque no los van a entregar, nada más que nos confirme cuando nos va a entregar el edificio este, es el inicio que nos falta (…) no voy a paralizar porque definitivamente, siempre lo hemos dicho, el pueblo se solidariza, llevamos 35 años de lucha, pero no queremos afectar a la ciudadanía” manifestó.

Afirmó que de los siete edificios que forman parte del sindicato, se trata del único inmueble que se encuentra pendiente.

La manifestación sólo duró un par de horas, ya que personal del SAT arribó para recibir el oficio.