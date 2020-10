Expulsan a Pablito Ruiz de reality por ir a fiesta clandestina #Video

octubre 21, 2020

tvnotas. El famoso cantante Pablo Ruiz recientemente estaba trabajando en el reality argentino «Cantando 2020», en donde había tenido una gran participación, sin embargo, fue expulsado por asistir a una fiesta sin sana distancia.

La noticia fue dada por el conductor Ángel De Brito y anunció que la decisión fue tomada por la producción, tras el incumplimiento del distanciamiento social del cantante.

«Último momento: Pablo Ruiz fue bajado del Cantando 2020 por asistir ayer a una fiesta de Canning», escribió De Brito junto a varias fotos del cantante en plena fiesta.

Por su parte, Pablito confirmó la información con un video que compartió a través de su Instagram, donde pidió disculpas a todos por haber ido a la fiesta y acepta las consecuencias de sus acciones.

«Quiero pedir disculpas públicamente. Estoy confinado en mi casa. Sí, ayer salí a una reunión y bueno, no hay que hacerlo. Fui castigado, fui bajado del Cantando y con justa razón. Admito las consecuencias y mañana me voy a hacer el primer hisopado a las 9 de la mañana y voy a seguir el protocolo. Creo que a las 72 horas hay que hacerse otro para que esté todo chequeado…»

Sobre los motivos por los que asistió a la fiesta, indicó que fue por el Día de la Madre y necesitaba estar con sus amigos, pues fue el primer año que lo pasó sin su mamá.

«No es excusa, pero es el Día de la Madre y ustedes saben que perdí a mi vieja hace poco. La verdad es que necesitaba estar con amigos. No es excusa, no se hace y no lo voy a volver a hacer. Pero ese es el motivo. Así que voy a seguir con los protocolos y ojalá pueda enmendar esto».