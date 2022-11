Exreyes del Carnaval de Veracruz en contra de que la fiesta se realice en junio

noviembre 6, 2022

Lizbeth Inclan/ Veracruz, Ver.– Exreyes del Carnaval de Veracruz, consideraron que con el cambio de fecha de la fiesta más importante del puerto, se está rompiendo con una tradición de años.

Señalaron que ahora que se logró controlar la pandemia y sin importar los eventos de norte que suelen presentarse durante febrero, el Carnaval tendría que celebrarse previo al miércoles de ceniza.

El presidente de la asociación de exreyes del Carnaval, Julio Muñoz Cabrera, dijo que incluso se debería considerar en cambiar el nombre al evento.

Ya que además, la decisión se tomó sin tomar en cuenta la opinión del pueblo veracruzano, parte fundamental de la fiesta.

Aprovecharon para solicitar que se haga una fiesta de calidad, pues cada año se invierte menos presupuesto que se ve reflejado en la falta de organización.

Víctor morales azamar “Buchaca I”, quien además es prestador de servicios turísticos dijo que realizar el carnaval en febrero como solía hacerse era benéfico para el sector, pues los primeros meses del año suelen ser difíciles y un evento de esta magnitud era un respiro para negocios, hoteles y restaurantes.

«Pero desgraciadamente están matando febrero, porque ya no va a haber ni enero, ni febrero, ni marzo, hasta abril que es semana santa […] se prolonga demasiado, pero es lo que no ven, estan mal porque hace dos o tres años ya no había hoteles y todo estaba al 100 por ciento, ahorita no van a tener la misma cantidad, por eso nosotros pedíamos que se hiciera en febrero como estipula el reglamento, el carnaval es del pueblo no de la persona que me convenga hacerlo en la fecha que no es», afirmó.

Los exreyes solicitaron a las autoridades reconsiderar que el carnaval regrese a la fecha original, por el bien de la tradición.

El carnaval de veracruz 2023 se realizará del 29 de junio al 5 de julio.