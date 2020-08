Extorsiones y robos a la orden del día

agosto 26, 2020

El empresariado veracruzano no ve la suya ¡Señores!, entre la crisis y la pandemia, han sufrido para mantener sus comercios abiertos, con la falta de empleos que ha dejado el COVID 19, no han faltado las extorsiones y los asaltos, ha habido en todos lados, desde médicos y dentistas, hasta pequeños comercios que han visto afectado su ingreso, ya sea por robo simplemente o porque tuvieron que cambiarse de local, ya que un día les cayeron unos desconocidos, a contarles que pertenecían al cartel de los más malos y si no se caían con una cuota, se atuvieran a las consecuencias.

A la delincuencia no le ha pegado en lo más mínimo la pandemia, al contrario han visto sus filas engrosadas y si antes le caían solamente a los empresarios pudientes, hoy por hoy le caen al emprender, al repartidor, al médico que está empezando y al que pueden, son como el COVID, no hay distinción, aterrorizan a todo el que se les atraviesa; muchas veces son pequeños delincuentes de ocasión, por llamarlos de algún modo, pero muchas otras no; la solución a este grave problema no solo es responsabilidad del gobierno, también de la ciudadanía y el ocaso de la delincuencia, al menos en México no se antoja ni simple, ni pronto, ya que influyen muchos factores en esto, la educación, la falta de oportunidades y empleo y por supuesto la impunidad, en tanto no se castigue con rigor, la delincuencia permanecerá entre nosotros, pero bueno y mientras tanto ¿Que?.

Pues mientras tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, en conjunto con profesionales y técnicos veracruzanos, ha desarrollado el Botón Empresarial, que es un programa que consiste en una aplicación, que se instala en las computadoras de la empresa por personal de la SSP y mediante una combinación de teclas, que eligen los usuarios, se emite una alerta silenciosa, directamente al Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, o sea el C4.

La aplicación estará disponible en los 212 municipios de la entidad veracruzana, y su objetivo es brindarle al sector empresarial, una respuesta inmediata a los reportes de robo; la aplicación podrá ser instalada en todas y cada una de las computadoras de las empresas y se brindará atención inmediata las 24 horas, los 7 días a la semana.

Muy bien por esos muchachitos trabajadores de SSP.

Cosas de la vida y menudencias

¡Ay doña Chofi! sigue batallando, pese a que ya se calmaron sus contemporáneas, las magistradas Saviaga y Castañeda, ahora el conflicto es con un kesef que andabailando, de unas presuntas licitaciones, que la doñita habría hecho y adjudicado, sin tomar en cuenta al Consejo de la Judicatura.

Les cuento, resulta que la otoñal damisela, se presume pensó que le habrían escriturado el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y el Consejo de la Judicatura, por tanto hizo y dispuso del presupuesto a su antojo, lo terrible llegó el día que se enteró, que los miembros del Consejo de la Judicatura, debían autorizar y firmarlas licitaciones que ella mismita, ya habría adjudicado y hasta el moche se habría gastado, fue por eso que fueron removidos hace un par de semanas, su contralor y su administrativo.

Justo fue en el momento que pasó a firma las licitaciones al Consejo de la Judicatura, luego de informarles a los consejeros que en el Poder Judicial, las desiciones son unilaterales, es decir las toma la presidencia únicamente, la bomba estalló y se armó todo el desmán, que hasta hoy día la persigue.

El problema de la otoñal damisela, ha sido la falta de oficio y el diálogo, tan pronto arribó al cargo, se hizo con un equipo al que ahora le dio la espalda, conformado por sus amigos los magistrados Vicente Morales, Alejandro Hernández, Víctor Manuel César Rincón, Roberto Dorantes y Marco Antonio Lezama Moo, sin dialogar, ni con el Consejo de la Judicatura, ni con los demás Magistrados, mucho menos con los Magistrados que llegaron con ella, es decir la nueva elite judicial morenista, así ni como ayudarla, ¡Hagamos oración por ella!.

En fin mis hermosos, mañana nos leemos, mientras tanto tengamos fe en que pronto llegue la CoviVacuna.

