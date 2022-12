Extrabajadores del Ayuntamiento de Veracruz piden ser reinstalados

diciembre 9, 2022



Lizbeth Inclan/ Veracruz. Extrabajadores del ayuntamiento de Veracruz despedidos injustificadamente en el año 2011 en la administración de Carolina Gudiño Corro, se manifestaron sobre la avenida Zaragoza del centro histórico de Veracruz debido a que no han sido reinstalados en sus antiguos puestos laborales.

El apoderado legal de los manifestantes, Alonso Carrillo Acosta, dijo que la autoridad les negó el acceso al palacio municipal, a pesar de que el ayuntamiento está obligado a reinstalarlos, afirmó.

Se trata de 32 personas despedidas durante la administración de la ex alcaldesa, que se desempeñaban en puestos administrativos y operativos.

Precisó que el juicio ante Conciliación y Arbitraje ya concluyó a favor de sus clientes, donde se comprobó que fueron despedidos de manera ilegal, ahora el ayuntamiento está obligado a pagarles y reinstalarlos.

“Muchas, son Secretarías, son coordinadores son doctores, médicos del DIF (…) normalmente los cambian no porque sean de confianza, porque ninguno de ellos es porque sea de confianza todos son trabajadores que tienen derecho a que se les otorgue su plaza de base es lo que no quiere la alcaldesa, ya se demostró que fue ilegal el cese, el despido del que fueron objeto los trabajadores, lo que necesitamos es que la alcaldesa entienda que este juicio ya concluyó no sé qué diga el jurídico, pero tienen que reinstalar a la gente y pagarles” indicó.