Facebook añade la reacción ‘Me importa’ para mostrar apoyo frente al COVID-19

México/López-Dóriga Digital. Con la intención de mostrar apoyo durante la crisis de COVID-19, Facebook añadió la reacción “Care”, traducida como ‘Me importa’ , representada con un emoji abrazando un corazón.

Esta nueva función solo se encuentra disponible a través de la aplicación (app) de Facebook, y en Messenger se podrá encontrar un nuevo corazón de color morado.

Alexandru Voica, jefe de comunicaciones en Facebook, señaló que la reacción ‘Me importa’ busca mostrar apoyo durante estos tiempos sin precedentes.

Agregó que la nueva reacción, que se suma a las seis existentes (‘Me gusta’, ‘Me encanta’, ‘Me divierte’, ‘Me asombra’ y ‘Me enoja’), ya comenzó a implementarse a nivel mundial y se puede usar para reaccionar a publicaciones, comentarios, imágenes, videos u otro contenido en la aplicación.

Para acceder a estas nuevas reacciones basta con actualizar las aplicaciones de Facebook y Messenger.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.



We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw