Facebook censuró información sobre covid-19 a petición de Joe Biden

agosto 28, 2024

El director general de Meta, Mark Zuckerberg, afirmó que sufrió presiones en 2021 por parte de la administración del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para censurar en las redes sociales de Meta cierto contenido relacionado con el coronavirus, así lo manifestó a través de una carta enviada al presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Jim Jordan.

Entre el contenido que habría sido eliminado a petición de la administración de Biden, se encuentran comentarios “satíricos” o de “humor” que se hacían en torno a la pandemia originada en 2019.

En su carta, que fue enviada este lunes 26 de agosto, el co-fundador de Facebook asegura que el gobierno actuó mal al solicitar la incesante moderación de contenido vinculada a la emergencia sanitaria que se vivía en 2020, y con ello se lamenta por no haber sido más francos al respecto.

Asimismo, el estadounidense afirma que con el paso del tiempo y la nueva información, hoy en día no volverían a tomar esas decisiones, recalcando que no cederán ante las presiones de cualquier administración futura.

En cambio, el gobierno del país norteamericano justificó sus acciones afirmando que se tomaron esas decisiones para proteger la salud y la seguridad pública de los ciudadanos estadounidenses, y que, las empresas de tecnología y otras, deberían de tener en cuenta los efectos que tienen sus acciones en el pueblo de Estados Unidos.

Por otra parte, Zuckerberg también informó que lamenta de haberse equivocado por borrar un artículo del New York Post relacionado con Hunter Biden, hijo del actual presidente, donde se le acusaba de tener correos electrónicos en su computadora que sugerían que sus negocios en el exterior habían influido en la política exterior de Estados Unidos.

El artículo que fue borrado durante las campañas de las elecciones presidenciales del 2020, supuestamente era parte de una “posible operación de desinformación rusa“, según una advertencia del FBI dirigida a la empresa tecnológica.

Zuckerberg admitió que no se trataba de desinformación rusa, y que por ende no debieron restarle importancia al artículo publicado por New York Post.

Así, el empresario manifestó que están listos para responder sí se vuelve a presentar una situación similar, sin importar la administración que esté en turno.