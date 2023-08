Fallece Robbie Robertson a los 80 años

agosto 10, 2023

Redacción Xalapa, Ver.- Nominado al Grammy y célebre compositor, cantante, guitarrista y compositor de cine, Robbie Robertson quien completó recientemente su decimocuarto proyecto de música de cine con el colaborador frecuente Martin Scorsese, «Killers of the Flower Moon'».

En 1965 y 1966 tocaría junto a Bob Dylan en sus legendarias giras «Going Electric», con quien formó «The Band» y compuso una de las canciones más icónicas en la historia del rock «The Weight».

Siguieron más álbumes, incluido «Stage Fright» en 1970, «Cahoots» al año siguiente que incluía «Life Is A Carnival» y el doble set en vivo «Rock Of Ages» en 1972.

El séptimo y último álbum de estudio de The Band con Robertson fue «Islands», que se lanzó en 1977. Luego produjo el álbum en vivo «Love At The Greek» de Neil Diamond, fomentando su relación creativa ya que Robertson había dirigido «Beautiful Noise» de Diamond el año anterior.

Robertson también abrió caminos como uno de los primeros rockeros en involucrarse seriamente en la música de cine.