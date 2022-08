Falsa versión de nuevo caso de viruela símica en Xalapa: Cuitláhuac

agosto 8, 2022

Yhadira Paredes/El Demócrata. Rechazó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez la presencia de un nuevo caso de viruela símica en las instalaciones del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”, lo que calificó de versiones sin fundamentos, quien descartó por completo el caso sospechoso.

Sobre la solicitud de establecer un protocolo para la atención de la viruela, conocida como la del mono, el mandatario dijo que este padecimiento no es nuevo y sería extraño que un médico no sepa cómo tratar a un paciente y los protocolos a seguir.

“Dudo que cualquier doctor no sepa el tema de una viruela, que no es nueva, es añejísima, la del mono y todas las viruelas, los doctores saben perfectamente como tratar, no se transmite por aire, ya si un doctor no lo sabe, son versiones periodísticas, porque yo les aseguro que todos los doctores lo saben”, justificó.

Vacunación para menores de 5 a 11 años contra COVID en segunda dosis

Por otra parte, el gobernador aseveró que a más tardar el próximo lunes se podrá dar a conocer cuándo se iniciará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a menores de entre 5 a 11 años de edad, luego de que se cumplen los 45 días de la primera vacuna.

“La cubriremos sin problema, el tema no es la que ya se puso en primera dosis, se compra las dosis completas, en el momento en que nos hagan llegar la segunda dosis en los tiempos en que justicia la ficha técnica. Hay un tiempo y se va a cubrir, recuerden que esta es infantil, tiene otros tiempos diferentes a las de adultos”, aseveró.

El gobernador se comprometió a hacer un corte de caja con relación a la vacunación de los menores el próximo lunes y el avance que se tiene, así como el porcentaje de la vacunación.