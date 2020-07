Falso que en Chapa Chapa hay Covid-19: José Luis Acosta Hernández

julio 24, 2020

Arquímedes González. Con malestar y preocupación, José Luis Acosta Hernández agente municipal de Chapa-Capa, refuto un mensaje que cree que pudo ser del sector salud, donde señala que en la localidad que representa estaba contagiada de SARS CoV2, a lo que hace el llamado a la Secretaría de Salud a que se tenga más ética profesional en sus empelados.

El agente municipal apuntó que el pasado día de miércoles, asistió personal del sector salud, para poder recorrer la comunidad, debido a que el Dengue está amenazando a los comuneros, en este recorrido se constató que algunos de los habitantes, con pruebas se les mostró que cuentan con sintomática del virus que transmite el mosquito Aedes Aegypti, sin embargo, cree que el mismo personal del sector salud, filtro un mensaje afirmando se tenía el SARS CoV2.

“Acudió personal del Sector Salud para verificar el dato que se había puesto, sobre que había dengue en la comunidad, entonces me piden hacer el recorrido en la comunidad, y empezamos a visitar algunas familias, familias que tienen documentos comprobados de que es dengue, entonces visitamos a más familias que presentaban dengue y se fue viendo a más personas, entonces vieron que algunas personas tenían dengue y entonces estuvieron consultando a unas personas, estuvieron haciendo muestras aquí en la comunidad y vieron también que había gente asintomática a Covid-19”.

Acosta Hernández, explicó que tras la visita del personal del sector salud, le llegó un texto donde dicta que se prohibía que la población pasará por la comunidad o tener contacto con algún habitante, pues afirmaron que según habían ido por dengue y resultó que se tenía cuadros característicos de Covid-19, asegurando que todos andan con fiebre, sin poder oler y que no usan el cubrebocas.

“Esto es una vil mentira, y algo un fuerte llamado al director del centro de salud, a la secretaría de salud, a que chequen estas personas que fueron, y se investigue quién fue el que difundió este tipo de mensaje, porque el mensaje claramente dice ahí, que la comunidad de Chapa Chapa, había solicitado a ver los casos de dengue, y que haciendo recorrido ellos pueden constatar que no era dengue y que era Covid, y que las personas andan si cubrebocas, es una vil mentira, porque no hay un estudio en sí que es Covid, las personas que se visitan son asintomáticos, son todos los síntomas al igual que de dengue, pero no hay un estudio en sí que es Covid”.

Dijo que es preocupante en las 79 familias que radican en la comunidad, y son ellos los que están molestos con el personal del sector salud, por la falta de ética que se plasmó en el mensaje que se compartió, “que se cheque quien es la personas que filtró eso. Es por eso la indignación de cómo están catalogando a toda la comunidad, pero no hay casos confirmado con documento en mano”, dijo.