Falta de agua, principal problema de Totutla, reconoce alcaldesa

marzo 23, 2022

Yhadira Paredes/El Demócrata. La escasez de agua en el municipio de Totutla es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la actual administración municipal, reconoció la alcaldesa Nora Acosta Gamboa.

Entrevistada previo a la Jornada de Capacitación sobre el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), dijo que se están implementando acciones al respecto para resolverlo.

“Ya estamos haciendo reconocimiento de cuáles son nuestros afluentes, cuánto tienen de agua, si puede o no ser provechoso invertir en esos nacimientos o buscar nuevos mantos (acuíferos), eso es lo que estamos haciendo, la infraestructura es un tema a analizar.”

La presidenta municipal recordó que no se puede hablar de temas de salud, si no hay agua.

“Desafortunadamente hemos dejado las administraciones a un lado la importancia que tiene el agua, cuando es vital, es donde tenemos que buscar por el tema de salud, limpieza, de qué nos va a servir tener banquetas, iluminación si no tenemos agua”.

La Edil dijo que están trabajando en un proyecto para la dotación de agua al municipio, pero no se quieren invertir recursos que al rato no funcionen a la ciudadanía.

Señaló que se exploran todas las posibilidades para poder dotar de agua, incluso no se descartan convenios con otros municipios como Tlaltetela, con el apoyo de gobierno del estado.

“Tenemos un afluente que viene a desnivel, pero desafortunadamente como hicieron una tala inmoderada se está acabando el agua, estamos dando mantenimiento a una bomba de diésel para darle liquido a los ciudadanos, pero nos falta mucho por hacer”, finalizó.