Falta de dinero frena proyecto de Tren Ligero en Xalapa, reconoce el Gobernador

octubre 9, 2021

Regina Montes. Xalapa. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, admitió que será difícil concretar el proyecto del Tren Ligero en Xalapa por el tema de los recursos económicos, aunque no se pierde la “esperanza”.

Explicó que si bien los estudios preliminares ya están concluidos, la obra tendría que terminarse antes de que concluya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y para ello se requiere más de 3 mil 500 millones de pesos por lo que es complicado pues no se puede concretar esa cantidad solo en una ciudad.

“Es uno de los temas que tenemos que analizar, la viabilidad técnica la sacamos, todos los estudios preliminares los sacamos, pero falta lo principal, que es el recurso económico”, dijo.

Agregó que el proyecto incrementó el monto de inversión necesaria por los pasos a desnivel que se tendría que construir en toda la vía, lo cual consideró es complejo lograr en los siguientes años.

“Yo quería un proyecto más sencillo, no tan faraónico, tan dimensionado, pero me planteaban en los estudios preliminares que hacer algo tan pequeño no serviría para resolver el problema para aliviar el flujo vehicular en las vías”, dijo.

García Jiménez explicó que para lograr un proyecto de este proyecto se requeriría la inversión del Gobierno federal, el gobierno del estado y hasta el municipal, pero la condición del presidente Andrés Manuel es acabar antes del 2024.

“Se llegó a plantear, se lo planteé al Presidente, pero no quiere dejar ningún proyecto a medias, me dijo que probablemente los dos años siguientes no son suficientes porque no quiere acabar después de 2024, sino dejarlo funcionando durante el 2024”, añadió.

Pese a lo anterior, refirió que seguirá insistiendo en este proyecto porque tiene la esperanza de que se pueda realizar antes de concluir su administración.