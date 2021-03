Falta de transparencia de candidatos de Morena exhiben al partido

marzo 26, 2021

Xalapa. Al recordar que la Ley Electoral no tiene duda y dice expresamente que si no se presenta el informe de gastos correspondiente al concluir la precampaña ningún candidato se podrá registrar, el exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños Martínez, aclaró que lo que pasó con la cancelación de casi 170 candidaturas, entre ellas la de Félix Salgado Macedonio por Guerrero y la de Raúl Morón por Michoacán, ambos de Morena, se debió a la falta de transparencia en los gastos de precampaña.

“La Ley dice literalmente que si una persona participa como precandidato en un proceso interno de selección de los partidos políticos, éste precandidato está obligado a financiar la precampaña, a presentar un informe de gastos; ¿Cuánto se gastó?, pues se lo tiene que informar a la autoridad. No se gastó nada pues entonces le manda un informe diciéndole que no gastó absolutamente nada”, señaló el exconsejero del INE en entrevista para la segunda emisión de “En Contacto” al destacar que tanto los candidatos como el partido de Morena no quieren cumplir la ley.