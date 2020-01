Falta obra pública por crecimiento urbano y falta de recurso: regidor

Raziel Roldán/Xalapa.- En entrevista con el regidor encargado de la Comisión de Obra Pública del Ayuntamiento de Xalapa, Juan de Dios Alvarado, señaló que la falta de obra pública en algunos sectores de la ciudad se deben al crecimiento urbano y a la falta de recursos para cubrirlo.



Cada vez hay mayor cantidad de asentamientos, esta administración por medio de la dirección de Desarrollo Urbano se ha puesto muy estricta para expedir permisos nuevos de construcción» dijo.



Agregó que es muy difícil de controlar este problema ya que desgraciadamente hay muchos de estos asentamientos que son irregulares en diferentes puntos de Xalapa.



«Llega la gente y se pone a vivir allí y luego llegan y nos piden servicios públicos , que no tienen agua, no tienen drenaje, alcantarillado, alumbrado entonces contra eso estamos luchando, porque a final de cuentas uno tiene que proveerle al ciudadano de los servicios básicos para poder vivir de manera digna».



En ese sentido, señaló que se han encontrado con organizaciones vecinales que no han permitido la construcción de inmuebles que traerían un beneficio a la ciudadanía, sin embargo estos trabajos se han detenido por cuestiones políticas.



«Lo ha comentado el presidente municipal en sesiones de cabildo, ha sido público y lo tengo que decir ha tenido tintes políticos, sobre todo el tema de ecotecnias que se dejó y se perdió el recurso» aseveró.



Y es que indicó que fue muy claro quiénes estuvieron detrás y el resultado fue que se tuvo que regresar el recurso y ni se llevó a cabo la obra «qué triste que por pretensiones políticas tenga que pagar la ciudadanía de Xalapa en eso resumo y así las demás» concluyó.