Falta por vacunar el 28 por ciento de la población mayor de 18 años

noviembre 6, 2021

Regina Montes/Xalapa. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que en el estado se alcanzó el 72 por ciento de vacunación a los mayores de 18 años por lo que el 28 por ciento no accedió a la vacunación. En algunos casos, explicó, obedeció a que se avisó con poco tiempo de anticipación sobre las jornadas de vacunación, aunque en la mayoría solo decidieron no inmunizarse.

«Nos falta el 28 por ciento que no quiso vacunarse o por alguna circunstancia no lo hizo y queremos pedir que nos ayuden a convencerlos, a decirles que vean que se disminuyó drásticamente a la tercera ola”. García Jiménez expuso que por ello se realiza una nueva campaña en los municipios en los que se detectó baja participación en la vacunación para llevar información y realizar las jornadas para las personas rezagadas.

“Vamos por ese 28 por ciento, ya anunciamos la estrategia y vamos a ir municipio por municipio. El 3 de noviembre iniciamos, vemos qué municipio tiene el menor porcentaje de vacunación, porque hay ciudades en las que llegamos al 98 incluso el 100 por ciento”.

Expuso que en primer momento se indagará por qué no fue la gente a vacunarse, pues puede ocurrir que tal vez el aviso fue muy rápido y la gente no pudo programarse. «Otra en donde la gran mayoría dijo que no porque no habían visto que hubiera tantos enfermos”, agregó al afirmar que hay suficientes dosis de la vacuna para personas de 18 y más para implementar esta estrategia.