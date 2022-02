Familia de Halyna Hutchins demanda a Alec Baldwin

febrero 16, 2022

Redacción/Al MomentoMX. Los familiares de Halyna Hutchins, directora de fotografía que asesinada en el set de la película Rust, emprendieron acciones legales contra los productores y contra el mismo Alec Baldwin. El actor, quien ahora enfrenta una acusación de homicidio culposo, disparó un arma de utilería cargada con munición real, la cual provocó provocó la muerte de la cineasta .

Fue durante una conferencia de prensa que los abogados de la familia de Hutchings dieron a conocer la demanda, que fue presentada en Nuevo México a nombre de Matthew Hutchins, viudo de la fotógrafa, y de Andros, su hijo. Desde el día del tiroteo, se ha presentado al menos cuatro demandas relacionadas al suceso; sin embargo, esta es la primera con una conexión directa a uno de las dos personas baleadas.

De acuerdo con Brian Panish, integrante del equipo legal, la conducta imprudente y las medidas de reducción de costos del actor y los productores condujeron a la muerte de Halyna Hutchins. Para reforzar sus alegaciones, los abogados presentaron también una recreación animada del tiroteo.

El 21 de octubre de 2021, Baldwin, quien también figuraba como productor de la cinta, apuntó con un arma a la directora de fotografía, mientras se preparaba el set para comenzar una escena. El arma estalló, hiriendo al director Joel Souza y a Hutchins, quien murió mientras era trasladada a un hospital.

Desde el incidente, Alec Baldwin ha afirmado que apuntaba a la cineasta siguiendo las instrucciones que ella le daba. Yo no apreté el gatillo. Nunca apuntaría con un arma a nadie y apretaría el gatillo. Nunca, aseguró posteriormente. No obstante, lo abogados de la familia Hutchins señalan que el intérprete se negó a recibir entrenamiento para el tipo de desenfundado de armas que estaba haciendo al momento del incidente.

El equipo legal también subrayó que, según dictan los estándares de la industria, se debió utilizar una pistola de goma o de apoyo; asimismo, recordaron que no había llamada para un arma real.

El mes pasado, Baldwin entregó su teléfono celular a las autoridades de Nueva York, quienes recopilaron información del móvil. Posteriormente, ésta se envió al grupo de investigadores del condado de Santa Fe, quienes habían obtenido una orden judicial. Hasta ahora, el equipo ha descrito cierta complacencia en la manera en que se manejaron las armas en el set de Rust; por otra parte, también han dicho que es demasiado pronto para determinar si se presentarán cargos.

Baldwin comentó que no creía que lo acusaran penalmente por el tiroteo. Alguien es responsable de lo que pasó, y no puedo decir quién es, pero no soy yo, declaró para ABC News en diciembre pasado. Sobre la demanda de la familia de Hutchins, ni él ni sus representantes legales han emitido comentarios hasta el momento.