Familia de Octavio Ocaña denuncia robo a capilla del actor

agosto 10, 2022

Redacción

Xalapa, Ver.- A través de un video publicado en Instagram, Bertha Ocaña (hermana del actor Octavio Ocaña) dijo que el sitio en el que habían colocado una cruz y una capilla en honor al actor quedó destrozada. “Me pregunto cómo hicieron para arrancar hasta el piso y con toda la hazaña del mundo romperlo y dejar ahí los pedacitos”.

“El día de ayer me enteré […] yo no he tenido oportunidad de ir a Chamapa, pero estamos ahí pendientes […] Es demasiado decepcionante el llegar a darte cuenta -repito nuevamente- la maldad que existe en este mundo. Sucede que la capilla, una capilla que fue regalada con muchísimo amor y cariño por parte de un canal de YouTube […] y de pronto literal arrancaron la capilla completa, se la llevaron; es sumamente vergonzoso y decepcionante”, expresó su familiar.