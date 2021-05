Familia exige agilizar investigaciones contra presunto agresor sexual

mayo 6, 2021

Regina MontesXalapa, Ver.- Maryeli Landa Maldonado exigió la Fiscalía General del Estado avanzar en la denuncia interpuesta, desde julio del año pasado, por el por el abuso sexual que habría sufrido su hija de 15 años por parte de su maestro de Tae Kwon Do, Héctor “N”.Recordó que estos hechos habrían ocurrido en al menos dos ocasiones durante viajes de entrenamiento, pero hasta ahora la Fiscalía ni siquiera lo ha llamado a declarar poniendo como pretexto la pandemia.

“En octubre de 2019, y en febrero de 2020 mi hija fue abusada sexualmente por su maestro de Tae Kwon-Do, nosotros nos enteramos y pusimos la denuncia el 18 de julio de 2020 ante la Fiscalía de la Defensa de la Mujer, Niños y Niñas, nos dijeron que iba a ser un proceso largo, pasó la contingencia y todo eso.

Ahora hacemos llamadas, y llamadas y no se ha hecho nada; me devolvieron los documentos, se perdieron documentos y hasta la fecha son largas, o sea, nada y este maestro ha intentando volver a reintegrarse a dar clases”, narró.Explicó que tras presentar la denuncia que quedó asentada en el expediente CEJUM-DX1-FGE-139/2020 la Academia Nacional de Tae Kwon Do despidió al maestro de la escuela CEDEX Xalapa.

No obstante explicó que actualmente ya hay escuelas que lo están volviendo a contratar y teme que su caso quede sin investigación y que se siga poniendo a más menores.

“Gracias a una carta de víctima que me dieron yo logré que no lo aceptaran porque es un maestro reconocido de Xalapa y anda libre, ya empezó a argumentar a los papás que se lo encuentran que es difamación, que son demandas falsas y es un violador activo porque no solo fue mi hija, fueron muchas más niñas que él abusó pero los papás por el qué dirán no quisieron denunciar, nada más fuimos nosotras”, acusó.

Por ello, exigió a la Fiscalía General que agilice las investigaciones porque se vetó a su hija de las competencias bajo el argumento de que está en curso una investigación.

“Que agilicen las investigaciones, o que me digan qué está pasando por qué no se ha requerido su presencia, mi hija fue vetada por el IVD para no competir, por haber demandado a esta persona, ese fue el argumento, era el último año para competir en los juegos Conade la vetaron, no va, por hablar por decir la verdad. De hecho la asociación en la que está dijo que no puede participar por la demanda”, pidió.