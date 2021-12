Familiares de Estrella, desaparecida hace 8 días, solicitan apoyo para realizar búsqueda

diciembre 10, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. A ocho días de la desaparición de la joven Estrella Peredo Pale, originaria de Coatepec, sus familiares hacen un llamado a la población en general, autoridades y escuadrones de rescate a sumarme a la búsqueda a pie que se llevará a cabo este sábado en la zona de la Cascada Texolo, donde saben fue la última vez que fue vista.

En conferencia de prensa, su hermana Socorro Peredo Pale recordó que fue la madrugada del 2 de diciembre cuando la joven, que hoy cumple 19 años, salió de su domicilio, a consecuencia de un trastorno maniaco-depresivo en tratamiento.

Socorro Peredo indicó que se dio a conocer el hecho ante las autoridades y se llevaron a cabo barridos en río, en senderos, cañadas, se hicieron trabajos de buceo en las pozas y rapel en las barrancas sin poder localizar a su hermana.

“Se han encontrado algunos indicios que no se pueden compartir que confirman que estuvo ahí, al lugar han acudido la Fiscalía General, Protección Civil del Estado, Protección Civil Municipal, la Comisión Estatal de Búsqueda, así como escuadrones de rescate”.

Sin embargo, denunció la ineptitud de la Comisión Federal de Electricidad pues no permitieron el acceso a cuerpos de rescate si no hasta este jueves, con lo cual se ha perdido tiempo valioso.

“Tanto el gerente de la hidroeléctrica, como el guardia no reportaron que vieron a mi hermana en ese momento, no siguieron sus protocolos y no reportaron ni a autoridades municipales, ni estatales que había una persona en estado de crisis en el puente, en el cual no hay acceso”.

Solicitaron conocer los avances de la investigación de la FGE, que la CFE brinde el apoyo total pues tienen videocámaras con grabaciones que pueden ayudar a dar con el paradero de su hermana. Asimismo, indicó que Estrella se encuentra en tratamiento médico por el trastorno maniaco-depresivo.