Familiares de policía desaparecido denuncian amenazas de muerte 

octubre 28, 2022

Lizbeth Inclan /Veracruz, Ver.- La familia de Juan Alan Cuetero Meza, quien desapareció cuando era director de la Policía Vial de Veracruz, fue amenazada para dejar de insistir ante las autoridades que se agilice su búsqueda, señaló Lidia Meza, madre del agente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En rueda prensa, indicó que decidió guardar silencio sobre las amenazas que recibió debido a que tenía temor, pero luego de la detención de cuatro elementos de la SSP y de la salida del titular de la dependencia de Hugo Gutiérrez Maldonado, hizó del conocimiento a la Fiscalía General del Estado (SSP) las amenazas que recibió.

Lidia Meza narró que el 29 de agosto acudió a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, para solicitar por escrito que se realizará la búsqueda de su hijo, cuando sujetos desconocidos la siguieron y hasta la abordaron para cuestionar cuál sería su ruta y movimientos.

En ese momento, Lidia señala que decidió no decir nada por temor, pero la detención de cuatro elementos de la SSP, entre ellos dos altos mandos, involucrados en la desaparición forzada de su hijo, así como la salida del ahora exsecretario Hugo Gutiérrez, le dio el valor para denunciar las amenazas.

Lidia Meza dijo que espera que las investigaciones puedan seguir avanzando, para la localización de su hijo, de momento esta al pendiente del proceso judicial al que están sujetos los presuntos responsables.

“De ahí me dirigí a la fiscalía de la ciudad de México saliendo de la fiscalía y dirigirme al metro, abajo del metro se me acercaron unos chicos que yo vi, uno de ellos me quiso jalar la bolsa que yo llevaba y otro me dio un puñetazo en el estomago y me dijo deja de estar chingando por que el próximo es mi otro hijo, el Shaggy, mi otro hijo también esta en la SSP y el día de la audiencia de Alan Cipriano que acaba de pasar al otro día recibí una llamada y también me dijeron con la misma palabra, porque el que seguía era mi otro hijo Shaggy, así le dicen en su trabajo”.

Fue el 14 y 15 de octubre que se detuvieron a los presuntos implicados en desaparición forzada del «Archi» quienes fueron vinculados a proceso por un juez de control.