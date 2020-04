Familias humildes se quedan sin alimentos ante la pandemia

abril 28, 2020

Daniela García Guerrero. Córdoba. La pandemia por Covid -19 además de problemas de salud trae consigo severos problemas de hambre y pobreza entre la población, miles de familias en Veracruz y en el país se han quedado sin ingresos económicos porque sus fuentes laborales se perdieron ante la contingencia.

“Hay gente que no tiene ni que comer y esa es una situación grave porque no hay trabajo, por ende no hay dinero y sin dinero no hay manera de comprar lo básico para alimentar a la familia”, señaló la Dirigente del Movimiento Antorchista en Córdoba Janeth García Cruz al mencionar que el país atraviesa la fase 3 de la pandemia del COVID-19 y la primera recomendación de las autoridades federales, estatales y municipales es “Quédate en casa”, para evitar mayores riesgos, sin embargo esta medida pone en juego la vida de millones de familias que se quedan sin ingresos para subsistir.

“El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y en Veracruz y el Gobernador Cuitláhuac García no tienen la capacidad, experiencia y tampoco la intención de ayudar a la clase trabajadora, los antorchistas estamos encabezando la voz por los millones de pobres que son afectados, que no tienen trabajo, que no tienen para alimentar a sus familias, por el personal médico que están siendo afectado al no recibir los materiales para proteger su salud.”

García Cruz indicó que miles de albañiles, campesinos, obreros, restauranteros, meseros, trabajadoras domésticas, vendedores ambulantes, ferieros, músicos, sonideros, pescadores, y demás sectores se han visto afectados y es por eso esos que claman la ayuda del gobierno para alimentar a sus familias y pagar los servicios básicos.

En días pasados a nivel nacional se entregaron solicitudes a gobiernos municipales y estatales solicitando estos apoyos alimentarios sin que a la fecha haya una repuesta.

En colonias de Xalapa y el Puerto de Veracruz las familias humildes han colocado trapos rojos afuera de sus viviendas en señal de clamor de ayuda de las autoridades, mismas que a la fecha no han dado una sola respuesta ante tal petición de despensas o víveres para mitigar hambre que está ocasionando la pandemia.