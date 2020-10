Familias molestas por no poder llevar ofrendas ante el cierre de panteones

octubre 30, 2020

Eda Sentíes. Veracruz. A partir de este viernes se inició el operativo de Día de Muertos en los panteones de Veracruz, los cuales serán resguardados por elementos de la Policía Municipal para disuadir a las personas que intentan ingresar para llevar ofrendas a sus seres queridos.

Por instrucción de las autoridades municipales los diferentes camposantos de Veracruz permanecerán cerrados al público durante la celebración a los fieles difuntos y solo se realizarán servicios de entierro.

Pablo Rodríguez, uno de los trabajadores el panteón Jardín reconoció que la población no ha tomado con gusto la disposición, incluso han recibido reclamos de las familias a las que se les ha negado la entrada para llevar flores y adornos a las tumbas.

“Todo mundo se molesta, pero hasta que levanten la orden no van a dejar entrar, el 50% de las que venían antes, ya muchos saben tienen conciencia, pero hay otros que no no quieren acatar las órdenes”, dijo.

Reconoció que en las últimas semanas han incrementado los servicios de personas que fallecieron a causa del Covid-19.