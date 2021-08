Familias xalapeñas cuentan con electrificación, SEDESOL entrega obras esperadas por varios años

agosto 6, 2021

Redacción/El Demócrata. Más de 800 habitantes de colonias periféricas de la capital ya tienen energía eléctrica en sus hogares; según palabras de los beneficiarios, estas acciones resuelven una problemática que los había aquejado por una década.

Se trata de vecinos de El Pinal (Chiltoyac), El Olmo Sumidero y Arboledas del Tronconal, favorecidos con 50 postes y 140 tomas en igual número de viviendas. La inversión fue superior a los 3 millones de pesos del programa Infraestructura Social Básica de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Teníamos la luz irregular, no podíamos tener electrodomésticos porque todo se quemaba; sólo me daba para un foco”, expresó Adelina Martínez Jarillo, de El Pinal; añadió que no tener un refrigerador en casa le ocasionaba un gasto extra.

“Yo tengo 12 años aquí y en todo ese tiempo estuvimos sin luz, usábamos puras velas. Pero trabajaron rápido y ahora se puede salir de noche con más tranquilidad”, comentó Francisca Morales Morales, quien dijo estar contenta y muy agradecida.

Durante un recorrido, el titular de la dependencia, Guillermo Fernández Sánchez, citó como ejemplo que el recurso canalizado para Arboledas del Tronconal fue un millón 098 mil pesos, ya que ésta y otras áreas circundantes a Xalapa son consideradas Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) y que la premisa es mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan.

Acompañaron al servidor público el presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, la diputada local Ana Miriam Ferráez Centeno y federal Dorheny García Cayetano.