Famosa actriz revela que tiene esclerosis múltiple

agosto 11, 2021

Ciudad de México. La actriz de 49 años galardonada con el Emmy Christina Applegate anunció que tiene esclerosis múltiples y describió su diagnóstico como un “camino difícil”.

Applegate, de 49 años, famosa por sus papeles en ‘Married… with Children’ y ‘Dead to Me‘, dijo en un tuit el lunes por la noche que fue diagnosticada hace unos meses.

Ha sido un camino difícil, pero como todos sabemos, el camino sigue. Ahora les pido respeto a la privacidad mientras paso por esta situación”.

La esclerosis múltiple, conocida también como EM, afecta el sistema nervioso y suele resultar en afecciones físicas y cognitivas progresivas.