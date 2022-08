Fararoni aclara que nunca buscó ser dirigente de Morena

agosto 7, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa. A una semana de que se lleve a cabo el proceso de renovación de la dirigencia estatal de Morena, el diputado local Rafael Fararoni Magaña rechazó que esté buscando contender por la misma, toda vez que se encuentra entregado a su trabajo como legislador.

En entrevista, el diputado local aclaró que nunca tuvo intenciones de buscar la dirigencia de Morena en la entidad, es más, ni siquiera se inscribió para acceder a una delegación distrital.

En ese sentido, consideró que los espacios de delegados distritales que se disputaron el pasado sábado 30 de julio estaban destinados para personas con muchos años dentro del Movimiento de Morena, fundadores del partido.

«No me inscribí para ser delegado, yo creo que ese puesto lo deben ocupar personas con más tiempo en el movimiento. En Los Tuxtlas tuvimos la oportunidad de que ganaran personas que fundaron el movimiento y pues yo no me inscribí y por lo tanto yo no puedo aspirar a la dirigencia estatal».

Cuestionado en torno a si hay interés de su parte para participar en el proceso de la dirigencia estatal, negó el mismo y aseguró que respalda al actual delegado en funciones de dirigente, Esteban Ramírez Zepeta.

«Ha hecho buen trabajo en la dirigencia estatal en los años que ha estado, y decir que si él se postula, que seguramente así lo hará, mi apoyo está con él. En el 2021 el movimiento refrendó su trabajo y mucho fue gracias a él».

Hay que recordar que el próximo sábado los 200 delegados distritales electos en Veracruz tendrán que votar por los mejores perfiles para la renovación del comité de Morena en la entidad veracruzana.