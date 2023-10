Federación etiquetó más de 147 mil millones para Veracruz para el 2024

octubre 9, 2023

La federación enviará al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez un total de 147 mil millones de pesos a través de participaciones, aportaciones, convenios y subsidios para el gasto y la operación del gobierno morenista en 2024.

En la presupuestación del financiamiento para el año próximo no se contemplaron recursos para salud pública, la construcción de infraestructura educativa, no hay dinero para la prevención del delito y acciones en materia de seguridad pública; ni en el Fondo de Compensación -que se usa para apoyar al Estado y Municipios cuando baja la recaudación-.

El Estado depende en más de un 90 por ciento de la ministración de los recursos federales, y aunque el monto que se presupuesta para el 2024 implica un aumento de 6 mil 500 millones de lo que se programó para este año, ese monto implica una reducción del 0.2 por ciento, detalló el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) del Congreso Federal.

En el ramo 28 de participaciones federales se programaron 71 mil 558 millones de pesos, ese dinero se distribuye a través del Fondo General de Participaciones (55 mil 539 millones de pesos); Fondo de Fomento Municipal (2 mil 593 millones) y 127 millones del Fondo de Compensación del Impuesto a los Automóviles Nuevos.

En la proyección no se incluyen recursos a través de Incentivos Fiscales, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Fondo de Compensación, Incentivos a la Venta Final de Diesel o Gasolina, Participaciones para municipios que realizan comercio Exterior y Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos, ni impuesto por automóviles usados, porque no están disponibles o no aplica.

No obstante, en 2023 en el proyecto que se aprobó y se gastó este año, se etiquetaron recursos por el orden de los 5 mil millones por esos fondos e incentivos fiscales para Veracruz.

Por concepto del ramo 033 Veracruz recibirá 71 mil 061 millones de pesos a través de la nómina educativa y gasto operativo -FONE- (36 mil 553 millones), aportaciones para los Servicios de Salud -FASSA- (9 mil 275 millones); el Fondo de Infraestructura Social -FAIS- ((11 mil 574 millones) de los cuales 10 mil 149 corresponde a fondos para los municipios.

Respecto de las Aportaciones Múltiples -FAM- dinero que se usa para asistencia social y para la construcción de infraestructura educativa básica, media superior, y superior se etiquetaron mil 452 millones de pesos, 781 millones de pesos menos que lo que se gasta en la actualidad.

Lo anterior, se atribuye a que el año siguiente el gobierno federal no contempló dinero para invertir en infraestructura educativa básica, media superior, y superior.

A través del Fortamundf, el Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F., se etiquetaron 7 mil 318 millones de pesos; además, de 4 mil 574 millones de pesos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (Fafef), para Educación Tecnológica se contemplaron 553 millones. En el proyecto no se reporta dinero disponible para el Fondo de Seguridad Pública (Fasp)

Adicionalmente a los montos de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. Sin embargo, este ramo no presenta distribución geográfica, es decir, se reportan como no disponibles.

Por concepto de convenios con organismos descentralizados se programaron 5 mil 360 millones de pesos que se ministrarán a la Secretaría de Salud, a Sader, la SEP, Sedesol y entidades no sectorizadas.

Para programas de subsidio, el gobierno federal enviará 7.8 millones de pesos para el Programa de Apoyo a Ias Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas; 38.2 millones de pesos para el Programa de Abasto de Leche Liconsa, que tienen una reducción de 11.9 millones de pesos:

Se etiquetaron 2.1 millones de pesos para la Atención de Planteles Públicos de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad; y 377.9 millones para ciencia, tecnología e innovación que incluye becas de posgrado e investigación científica.