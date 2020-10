Federación no contempla incentivos fiscales para los contribuyentes afectados por la pandemia

octubre 30, 2020

Daniela García/Córdoba. A decir de Aracely Hernández y Hernández, integrante del colegio de contadores en esta ciudad, la federación no contempla en su paquete fiscal 2021 algún estímulo e beneficio para los empresarios o negocios no esenciales que durante la pandemia tuvieron que cerrar sus puertas y por ende no tuvieron ingresos.

“El paquete económico para el ejercicio fiscal de 2021 no se contemplan estímulos económicos, en el marco de la crisis económica por la pandemia, al igual que alertó sobre auditorías en domicilios por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo cual calificó como terrorismo y privación al derecho de la privacidad”.

La entrevistada indicó que en materia contable no hay estímulos, es lamentable porque muchos contribuyentes no pudieron hacer sus aportaciones fiscales en tiempo y forma, algunos sectores como el turístico no tuvieron ingresos, sin embargo deben cumplir con sus impuestos, agregó.

“En el paquete fiscal del próximo año el cual ya fue aprobado en lo general por el Senado de la República no contiene las medidas económicas y financieras necesarias para hacerle frente a la crisis por la emergencia sanitaria”.

Hernández y Hernández añadió qué hay muchos contribuyentes y sectores que por el decreto de no ser una actividad económica esencial se vieron económicamente obligadas a cerrar, no obstante el SAT ya está emitiendo cartas de invitación masivas o exhortos desde hace tres meses, a las empresas o contribuyentes que no cumplieron en tiempo y forma con sus obligaciones o declaraciones”.

El SAT ya emitió masivos a contribuyentes para que hagan sus aclaraciones del porqué sus retrasos y disminución.