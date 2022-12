Felices Fiestas y Feliz Aniversario. Esta semana, la NFL celebra ambos

diciembre 21, 2022



Y después de posiblemente la semana individual más milagrosa en los anales de la NFL, en un año lleno de milagros, es de hecho la temporada para ser felices.

Es porque la semana pasada tres equipos –MINNESOTA (marca de la NFL con una remontada de 33 puntos), CINCINNATI (17) y JACKSONVILLE (17)– se sobrepusieron a déficits de al menos 17 puntos para ganar. Nunca en una misma semana en los 103 años de historia de la NFL tantos equipos han remontado desventajas de 17 o más puntos para terminar ganando. Ingresando en las tres semanas finales de la temporada regular, cada liderazgo, sin importar cuán seguro parezca, es una especie en peligro de extinción. Una mirada a los números de una histórica semana 15 y también histórica temporada 2022 hasta ahora para los anales:

71 – partidos esta temporada en los que un equipo ha logrado un triunfo o un empate tras haber estado en desventaja en el último período, la mayor cantidad a lo largo de las primeras 15 semanas de una temporada en la historia.

56 – partidos esta temporada decididos por una anotación ganadora en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario o en la prórroga, la mayor cantidad a lo largo de las primeras 15 semanas de una temporada en la historia.

44 – partidos esta temporada en los que un equipo ha superado una desventaja de al menos 10 puntos para ganar o empatar, la mayor cantidad a lo largo de las primeras 15 semanas de una temporada en la historia.

7 – equipos la semana pasada ganaron el partido en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario o en la prórroga, empatando la mayor cantidad en una misma semana en la historia.

6 – equipos la semana pasada que ganaron tras sobreponerse a desventajas en el cuarto periodo.

Esta semana, la NFL celebra otra anotación ganadora en los segundos finales, una jugada inmortalizada en el aeropuerto Internacional de Pittsburgh. Una al lado de la otra, dos estatuas saludan a los visitantes cuando llegan al oeste de Pensilvania. George Washington tomó Fort Duquesne para plantar las semillas de la Revolución americana. FRANCO HARRIS hizo la Recepción Inmaculada para sembrar las semillas de la dinastía de Steelers.

Para conmemorar el 50 aniversario de la icónica jugada, la NFL programó el encuentro entre las venerables franquicias involucradas en ese choque de postemporada del 23 de diciembre de 1972, LAS VEGAS RAIDERS (6-8) y PITTSBUGH STEELERS (6-8), para reunirse en Nochebuena. (8:15 p. m., hora del Este, NFL Network).

Raiders acaba de salir de su propia “recepción” milagrosa, un electrizante regreso de 48 yardas del defensivo CHANDLER JONES que rompió un empate y le dio a Las Vegas una victoria por 30-24 sin tiempo en el reloj. Su anotación fue una de las cinco que dieron el triunfo en un partido en la última jugada en la semana 15, empatando la marca de la NFL en una misma semana.

El duelo Raiders-Steelers es uno de los 11 programados para la víspera de Navidad, en lo que parece ser un sábado muy frío en toda la liga. Luego, el día de Navidad, aguardan tres partidos más. Además de las plazas en la postemporada, los títulos de división e incluso un primer puesto asegurado, ¿los equipos de la NFL también descubrirán más milagros esta semana?

Los 11 titulares entrando en la semana 16…

1. TODO ES MÁS GRANDE EN TEXAS. Esta semana, los dos mejores equipos de la NFL en cortes de balón, índice de entrega de balón y capturas –PHILADELPHIA EAGLES (13-1) y DALLAS COWBOYS (10-4)– se medirán en el AT&T Stadium (4 :25 p. m., hora del Este, FOX) en un enfrentamiento de la NFC Este de Nochebuena con implicancias significativas en la postemporada.

Eagles lidera la NFL en tres categorías: Índice de pérdidas de balón (+12), capturas (55) y defensiva contra el ataque aéreo (172.4 yardas permitidas por partido). Ningún equipo desde la fusión de la liga en 1970 ha liderado la NFL en las tres categorías.

El apoyador de Philadelphia HAASON REDDICK es el primer jugador desde 1982, cuando las capturas se convirtieron en una estadística individual oficial, en registrar capturas de dos dígitos con tres franquicias diferentes en tres temporadas consecutivas.

El apoyador de Dallas, MICAH PARSONS, es apenas el tercer jugador desde 1982 con al menos 13 capturas en cada una de sus primeras dos temporadas en la NFL, uniéndose a ALDON SMITH (2011-12) y al miembro del Salón de la Fama REGGIE WHITE (1985-86).

La última vez que Philadelphia y Dallas se encontraron en la temporada regular con cada equipo teniendo al menos 10 victorias fue el 3 de enero de 2010 (también se encontraron una semana más tarde en la postemporada de la NFC).

2. NÚMERO DE THE SEMANA – 1. El número de descansos en la primera vuelta en cada conferencia. Si bien Philadelfia (13-1) puede asegurar el ansiado descanso de la NFC esta semana, tres equipos, BUFFALO (11-3), KANSAS CITY (11-3) y CINCINNATI (10-4), son protagonistas principales en lo que parece ser una emocionante trama en la AFC. Bills ingresa en la semana 16 en primer lugar en procura del único descanso de la AFC, siendo dueño del desempate mano a mano con Chiefs. Cincinnati también tiene en su bolsillo trasero una victoria mano a mano con Kansas City. Pero todos los ojos, al menos al comienzo de esta semana, estarán puestos en Buffalo. Después de un viaje a Chicago, donde se pronostica que la temperatura máxima será de -13ºC (9ºF) el sábado (1:00 p. m. ET, CBS), Bills debe viajar a Cincinnati en la semana 17. El drama espera a cada paso.

3. PARTIDOS CERRADOS. La NFL en 2022 ha visto 133 partidos decididos por ocho puntos o menos. Esa es la mayor cantidad de juegos que terminan con un resultado de una posesión a lo largo de 15 semanas en la historia de la liga. Dos de los mejores equipos de la temporada en esa categoría, NEW YORK GIANTS (8-5-1) y MINNESOTA VIKINGS (11-3), se enfrentarán el sábado en el U.S. Bank Stadium (1:00 p. m. ET, FOX). Vikings tiene marca de 10-0, la mejor de la liga en partidos decididos por una posesión, incluida la remontada más prolífica en la historia de la NFL de la semana pasada, una victoria en tiempo extra por 39-36. Minnesota es el tercer equipo en ganar 10 partidos en una sola temporada por ocho puntos o menos, uniéndose a Seattle Seahawks de 2019 y Houston Oilers de 1978. Giants, 8-2-1 en partidos decididos por ocho puntos o menos, posee la segunda mayor cantidad de victorias de la NFL en triunfos decididos por una posesión esta temporada.

4. BAJO LOS REFLECTORES – ENFRENTAMIENTO INDIVIDUAL. Detroit ha construido un núcleo fenomenal de jóvenes talentos, incluido el tackle ofensivo PENEI SEWELL, una pieza importante en la ofensiva de Lions. Sewell ha ayudado a esa unidad a empatar la menor cantidad de capturas permitidas (19) y allanó el camino para JAMAAL WILLIAMS, quien lidera la NFL con 14 anotaciones terrestres. Esta semana, cuando DETROIT (7-7) juegue en CAROLINA (5-9) el sábado (1:00 p. m. ET, FOX), Sewell atrae a BRIAN BURNS. El defensivo de Panthers ha establecido marcas personales en capturas (10.5) y tacleadas para pérdida de yardas (14) esta temporada. Burns también tuvo dos capturas y defendió un pase en el último partido de Carolina contra Detroit, en 2020.

En defensiva, AIDAN HUTCHINSON de Detroit (siete capturas) y JAMES HOUSTON (cinco) se ubican primero y segundo entre los novatos de la NFL en capturas. Houston es el tercer novato desde que las capturas se convirtieron en una estadística oficial individual, en 1982, con una captura en cada uno de sus primeros cuatro partidos en la NFL, uniéndose a SANTANA DOTSON (1992) y TERRELL SUGGS (2003). Ningún jugador en la historia registró capturas en cada uno de sus primeros cinco partidos en la NFL. Además, desde 1982 solo un equipo ha terminado una temporada con jugadores clasificados primero y segundo entre los novatos de la NFL en capturas: Tennessee Titans en 1999 (JEVON KEARSE y JOHN THORNTON).

Panthers, en tanto, controla su propio destino en la NFC Sur, necesitando tres victorias consecutivas para capturar el título divisional.

5. BAJO LOS REFLECTORES – ENFRENTAMIENTO DE EQUIPOS. Entre los entrenadores en jefe activos de la NFL, sólo BILL BELICHICK (328) ganó más partidos combinados en temporada regular y postemporada que ANDY REID (263) y PETE CARROLL (170). Reid y Carroll se enfrentan por quinta vez cuando SEATTLE (7-7) viaje a KANSAS CITY (11-3) para una batalla entre conferencias el sábado (1:00 p. m. ET, FOX). Los dos entrenadores se repartieron sus cuatro encuentros anteriores. Su primer partido fue el 19 de diciembre de 1999 en el Veterans Stadium de Philadelfia. En la primera temporada de Reid como entrenador en jefe de la NFL y la campaña final de Carroll al mando de New England, Eagles registró una victoria de 24-9, gracias en parte a dos intercepciones de TROY VINCENT.

El mariscal de campo de Chiefs PATRICK MAHOMES ingresa al partido con una racha activa de 20 pases completos. La marca de la NFL es de 25, ostentada por cuatro jugadores.

6. RACHAS QUE HABLAN. SAN FRANCISCO 49ERS (10-4) ganó siete partidos consecutivos, la racha activa ganadora más larga de la NFL. Es la décima vez en la historia de la franquicia que 49ers acumula al menos siete victorias seguidas en temporada regular, incluidas las de 1981, 1984, 1994 y 2019, cuando llegaron al Super Bowl. Esta semana, los recién coronados campeones de la división Oeste de la NFC reciben a WASHINGTON COMMANDERS (7-6-1), que ingresan en la semana 16 estando en el último lugar en la postemporada de la NFC, el sábado (4:05 p. m. ET, CBS).

7. ¿LO SABÍAS? El cuerpo técnico de Washington de MIKE SHANAHAN de 2010 a 2013 incluía cuatro futuros entrenadores en jefe: MATT LAFLEUR, MIKE MCDANIEL, SEAN MCVAY y KYLE SHANAHAN. Dos de esos individuos, LaFleur y McDaniel, se reunirán por primera vez como entrenadores en jefe de la NFL el día de Navidad, cuando GREEN BAY PACKERS (6-8) viaje para enfrentar a MIAMI DOLPHINS (8-6) en el Hard Rock Stadium (1 :00 p. m., hora del Este, FOX).

8. HISTORIA BAJO EL RADAR. En el triunfo de la semana pasada, DAWUANE SMOOT, de Jacksonville, entregó uno de los mejores esfuerzos en una jugada individual esta temporada, desviando un pase en el tercer cuarto destinado a Tony Pollard. Según Next Gen Stats, desde el inicio de la jugada hasta el silbatazo del árbitro, el liniero defensivo, de 125 kg (275 libras) de peso, cubrió 35.5 yardas en la jugada, alcanzando una velocidad máxima de 27.1 km/h (16.88 millas por hora). Durante los 1,2 segundos que estuvo en el aire el pase de Dak Prescott, Smoot recorrió 9,9 yardas. El esfuerzo obligó a los Cowboys a conformarse con un gol de campo de 53 yardas para tomar una ventaja de 17 puntos. Jacksonville luego superó a los Cowboys 30-7 en los últimos 28 minutos, incluido un regreso de anotación de 52 yardas en una intercepción en tiempo extra de RAYSHAWN JENKINS. …JACKSONVILLE (6-8) ahora controla su propio destino en la carrera de la AFC Sur, comenzando con su partido contra NEW YORK JETS (7-7) en el clásico de jueves en la noche Thursday Night Football (8:15 p. m. ET, Prime Video). Jaguars ganó cuatro de sus últimos seis encuentros y el mariscal de campo TREVOR LAWRENCE tiene 14 pases anotadores y una intercepción en ese tramo.

9. TENDENCIA. Con JOE BURROW bajo centro, Bengals tiene marca de 12-4 en sus últimos 16 partidos como visitante, incluida la postemporada. En esos 16 encuentros fuera de casa, Burrow lanzó 4,069 yardas y 35 anotaciones, alcanzando un índice de pasador de 102.3, incluida una victoria en remontada de 17 puntos la semana pasada en Tampa Bay y una victoria resurgente de 18 puntos en Kansas City en el Juego de Campeonato de la AFC 2021. Esta semana, CINCINNATI (10-4) vuelve a la carretera, en NEW ENGLAND (7-7), para una matiné de Nochebuena (1:00 p. m., CBS).

10. ESTA SEMANA EN LA HISTORIA DE LA NFL. 23 de diciembre de 1972 (hace 50 años): en cuarto y 10 desde la yarda 40 de Pittsburgh, abajo 7-6 ante Raiders con 40 segundos restantes en la vuelta divisional de la AFC, el novato FRANCO HARRIS atrapa un pase desviado que casi había caído al suelo y corre 60 yardas para una anotación que le da a la franquicia su primera victoria en postemporada. Horas más tarde, el veterano comentarista deportivo de Pittsburgh, Myron Cope, escucha sonar su teléfono en los estudios de WTAE-TV, momentos antes de salir al aire con su informe sobre el improbable triunfo de los Steelers. Una aficionada llamada Sharon Levosky le dice a Cope que su amigo, Michael Ord, sugiere llamar a la jugada como la ” Recepción Inmaculada “. A dos días de Navidad, a Cope le encanta, lanza el término al aire, y el resto es historia.

11. Y POR ÚLTIMO, PERO NO MENOS IMPORTANTE. LOS ANGELES CHARGERS (8-6), uno de los siete equipos que la semana pasada obtuvieron una victoria en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario o en tiempo extra, esta semana estarán en INDIANAPOLIS (4-9-1) en el clásico de lunes en la noche Monday Night Football. En lo que va de temporada, 172 partidos han estado dentro de una anotación (ocho puntos) en el último cuarto, la mayor cantidad de encuentros de este tipo en las primeras 15 semanas en la historia de la NFL. …La semana pasada, el mariscal de campo de los Chargers, JUSTIN HERBERT, alcanzó las 4,000 yardas aéreas y se convirtió en el primer jugador en alcanzar ese objetivo en cada una de sus primeras tres temporadas en la NFL.