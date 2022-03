Felicidad y salud mental, claves para lograr nuestras metas: mujer astronauta

marzo 15, 2022

Redacción/El Demócrata. Actuar en busca de la felicidad personal y tener salud mental son sólo dos de las cuestiones que compartió Luz Miranda Atilano, estudiante de ciencia aeroespacial y la astronauta análoga más joven de México, en una charla que dio en la Universidad Veracruzana (UV).

Ella es originaria de Naranjos, Veracruz, y estudia Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

El año pasado fue seleccionada para ser parte de la misión espacial Hecate, la cual tenía convenio con el Foro Espacial de Austria, con sede en la Estación de Investigación LunAres, en Polonia, donde se desarrolló el ejercicio científico.

La distinción la llevó a colocarse como la más joven astronauta análoga de México, así como a tener la oportunidad de desarrollar investigación de esta índole con colegas de Italia, Portugal, Irlanda, España y Polonia. Cabe explicar que las misiones espaciales análogas se desarrollan en el planeta Tierra e implican la utilización de escenarios naturales o artificiales para simular misiones en el espacio.

Luz Miranda también es embajadora de Eureka, organización que busca cerrar la brecha de género para la inclusión de niñas en las ciencias espaciales.

Impartió la charla “Un pequeño paso para las mujeres, un gran salto para el feminismo”, como parte de las actividades del programa “Mujeres que irrumpen conCiencias”, desarrollado en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y organizado por: la Cátedra Mujeres en la Ciencia y Tecnología, el Observatorio de Violencias contra las Mujeres y la Coordinación de la Unidad de Género, las tres entidades de la UV.

Es importante decir que en el campo de la ciencia aeroespacial las mujeres están representadas con apenas el 20 por ciento a nivel mundial, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior.

Por ello, en la charla habló de los desafíos y dificultades que ha enfrentado como mujer en dicho campo, así como las notorias diferencias de género, pero también de las satisfacciones y los reconocimientos recibidos.

Enfatizó en la salud mental: “El dinero, se consigue; el conocimiento, se aprende; para los contactos, una hace amistades; pero si una mentalmente no está bien, no podrá hacer absolutamente nada. Siempre digo que hay que darle importancia a la salud mental, estemos en la edad que estemos”.

Además, remarcó que si bien le han planteado comentarios negativos sobre la utilidad que tiene el hacer investigación científica espacial, habiendo tanto que estudiar en el planeta mismo, ella la hace por satisfacción personal.

“Las cosas que estoy haciendo, ya sea en el extranjero o aquí, las hago para mí, para cumplir una meta personal, para hacerme feliz a mí, para sentirme realizada. Creo que es una parte que muchas personas deben tener en cuenta, porque en el momento en que a una la empiezan a atacar, cuando las razones no son propias, es cuando afectan. Yo me siento muy a gusto con las cosas que he hecho y obviamente me seguiré esforzando por lo que falta.”

La charla se desarrolló el viernes 11 de marzo a través del Facebook Live de la Unidad de Género, donde puede consultarla a detalle: https://www.facebook.com/unidadgenerouv. Fue moderada por Amira Martínez Hernández, integrante de esta entidad universitaria.